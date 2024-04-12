فيديو | قبل التتويج .. تصرف غريب من عبد الرزاق حمد الله مع لاعبي الاتحاد!

حمد الله خطف الأنظار بتصرفاته الغريبة!

تسببت خسارة كأس الدرعية للسوبر السعودي في غضب النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، ليقوم بتصرف غريب مع زملائه قبل مراسم التتويج!

وتوج الهلال بكأس الدرعية للسوبر السعودي، بعد الفوز على الاتحاد برباعية مقابل هدف واحد، في نهائي البطولة التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتداولت جماهير نادي الاتحاد عبر منصة "إكس" فيديو يظهر فيه حمد الله مع نجوم الاتحاد، في الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع مراسم التتويج للحصول على ميداليات المركز الثاني.

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وطلب حمد الله من لاعبي الاتحاد الخروج من أرضية الملعب والتوجه إلى غرفة الملابس، رافضًا الانتظار لحين الحصول على الميدالية الفضية، حيث لم يستجب له أي لاعب من صفوف العميد.

يُذكر أن حمد الله كان قد دخل في اشتباك مع أحد المتواجدين في مدرجات ملعب محمد بن زايد الذي استضاف المباراة، بعدما تبادل الثنائي بعض الكلمات التي أظهرت غضبهما.