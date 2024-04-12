عودة الحرب "السعودية الأوروبية".. مانشستر يونايتد يطرد نجمه بشكل لائق

نجم مانشستر يونايتد تعرض للإصابة في مباراة تشيلسي

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رغم تبقي عام في عقده، إلا أن إدارة نادي مانشستر يونايتد تفكر جديًا في الاستغناء عن خدمات المدافع الدولي الفرنسي رافائيل فاران، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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وكشف مانشستر يونايتد، عن غياب المدافع رافائيل فاران عن الملاعب لبضعة أسابيع، بعد تعرضه لإصابة عضلية أثناء مواجهة تشيلسي في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يأمل اللاعب المتوج مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2018، في العودة إلى قائمة المباريات قبل نهاية الموسم.

وذكر الإعلامي أكرم كونور، خبير الانتقالات العالمية، أن فاران لن يلتقى أي عروض جديدة بنفس المقابل المادي من مانشستر يونايتد، في ظل اهتمام الدوري السعودي للمحترفين والعديد من الأندية الأوروبية بالمدافع الفرنسي صاحب الـ30 عامًا.

وارتبط اسم رافائيل فاران بنادي الاتحاد، بناءً على تقارير إعلامية، قبل أن ينفي مصدر رسمي بالاتحاد، وجود أي رغبة في التعاقد مع النجم الفرنسي الذي خاض 30 مباراة خلال الموسم الجاري.

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وفي تصريح سابق، تحدث فاران عن تعرض جسده لأضرار، معتقدًا أنه أصيب بالعديد من الارتجاجات في الرأس طوال مسيرته الكروية، وقال إنه لعب بعد أيام فقط من قوله إنه أصيب بارتجاج، أثناء مباراة ربع نهائي كأس العالم 2014 أمام ألمانيا، ومع ناديه السابق ريال مدريد، في مباراة مانشستر سيتي، بدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2020.

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