أخبار الاتحاد اليوم | سخرية الشباب من العميد .. واستهداف نجم المغرب

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم السبت 27 أبريل 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم السبت 27 أبريل 2024..

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"القدر يسعد الاتحاد قبل كلاسيكو الهلال ونجم النصر أفسد كل شيء!" .. السعودية تودع حلم الأولمبياد رسميًا

ودع السعوديون، حلم المشاركة في "أولمبياد باريس 2024"؛ بعد الخروج من ربع نهائي بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 سنة. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد ضد الشباب | الكبار يذلون العميد "ذهابًا وإيابًا" .. وعندما اخترع الليث قانون "اللعب بحارسين"

"أرحموا عزيز قوم ذل".. هذا هو لسان حال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الذي كان بطلًا للسعودية، في الموسم الرياضي الماضي؛ ويُعاني من تراجع كبير في الأداء والنتائج - حاليًا -. "اقرأ التفاصيل"

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الشباب يسخر من الاتحاد بـ"نزهة في الساحل" .. ويذله على الصفقة الضائعة!

سخر نادي الشباب السعودي، من نظيره ومواطنه الاتحاد؛ بعد الفوز عليه في مدينة جدة، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

"يا بكاية!".. جماهير الشباب تسخر من حجازي والاتحاديون يطالبون برحيله

من قائد الاتحاد المُلهم إلى أحد أبرز المرشحين لمغادرة قلعة العميد في الميركاتو الصيفي المقبل، هكذا أصبح المصري أحمد حجازي، مدافع الاتحاد، الذي لاقى هجومًا كبيرًا بعد مباراة القمة أمام الشباب. "اقرأ التفاصيل"

جاياردو يعترف بـ"الإحباط" في الاتحاد .. ويرد على إحراج حجازي وخلافات بنزيما

اعترف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، بشعور الجميع بـ"الإحباط"؛ بعد الخسارة أمام الشباب، مساء اليوم الجمعة، والتراجع الكبير في النتائج، بصفة عامة. "اقرأ التفاصيل"

"جاياردو لن يستمر مع الاتحاد" .. وليد الفراج يحذر من طوفان جماهيري مرتقب

حذر الإعلامي الرياضي وليد الفراج، من سيناريو خطير في نادي الاتحاد السعودي؛ بعد سقوط الفريق الأول لكرة القدم أمام الشباب، مساء يوم الجمعة. "اقرا التفاصيل"

"يُعالج أكثر مما يلعب" .. وليد الفراج يسخر من كريم بنزيما ويُحرج الاتحاد بـ"الطقطقة"!

استنكر الإعلامي السعودي وليد الفراج، النتائج السلبية التي يعاني منها فريق الاتحاد خلال مواجهات الكبار بدوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

مدرب الاتفاق السابق: "دفاع الاتحاد مُصاب بخلل .. وأحمد حجازي يخشى المواجهات الفردية"

تلقى المدافع المصري أحمد حجازي، لاعب اتحاد جدة، انتقادات حادة من الجماهير بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، حاله كحال أغلب لاعبي العميد. "اقرأ التفاصيل"

كان هدفًا للاتحاد .. "قاهر إنتر" يختار ميلان ويرفض أموال الدوري الإنجليزي

استقر جولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية وريال مدريد السابق، على خطوة الانتقال لتدريب ميلان بدلًا من نظيره الإنجليزي وست هام. "اقرأ التفاصيل"

إعلامي سعودي: بنزيما أنسب لهجوم الهلال من ميتروفيتش!

أثار الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل، جدلًا يبن جماهير الهلال والاتحاد بتغريدة تحدث فيها عن التدعيم المطلوب لهجوم الزعيم في كأس العالم للأندية 2025. "اقرأ التفاصيل"

"برشلونة ينتظر الصفقة بفارغ الصبر!" .. نجم المغرب مرشح للدوري السعودي

تلقى النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي، جناح فريق الكرة بنادي ريال بيتيس الإسباني، عرضًا من أحد أندية دوري روشن السعودي، للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل. "اقرأ التفاصيل"

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