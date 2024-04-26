"جاياردو لن يستمر مع الاتحاد" .. وليد الفراج يحذر من طوفان جماهيري مرتقب

تحذيرات من سيناريو خطير في الاتحاد..

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حذر الإعلامي الرياضي وليد الفراج، من سيناريو خطير في نادي الاتحاد السعودي؛ بعد سقوط الفريق الأول لكرة القدم أمام الشباب، مساء يوم الجمعة.

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الاتحاد خسر على أرضه ووسط جماهيره، بملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، بهدف مقابل ثلاثة أمام نادي الشباب، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

الفراج قال عبر برنامجه "أكشن مع وليد": "الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد، سيئ.. لا يُمكن لمدرب أن يخسر كل هذه المباريات الكبيرة".

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وأكد الإعلامي الرياضي، على رحيل جاياردو من القيادة الفنية للعميد الاتحادي، بنهاية الموسم الرياضي الحالي، وعدم استمراره كما يردد البعض.

وفجّر وليد الفراج، مفاجأة من العيار الثقيل، بتحذيره من أن جماهير الاتحاد "لن تصمت" أبدًا؛ إذا قررت إدارة النادي، استمرار المدير الفني الأرجنتيني، في الموسم الرياضي القادم.

وشدد الفراج، على أن جماهير الاتحاد، لا يُمكن أن ترضى أن يكون فريقها "على قده" - حسب وصفه -؛ لأنها تعودت دائمًا أن تكون رأسًا برأس مع الهلال والنصر؛ لذلك لن تسمح ببقاء جاياردو مهما حدث.

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