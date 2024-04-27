"يُعالج أكثر مما يلعب" .. وليد الفراج يسخر من كريم بنزيما ويُحرج الاتحاد بـ"الطقطقة"!

العميد سقط في جميع الاختبارات أمام الكبار

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استنكر الإعلامي السعودي وليد الفراج، النتائج السلبية التي يعاني منها فريق الاتحاد خلال مواجهات الكبار بدوري روشن السعودي.

وانتزع الشباب فوزًا مثيرًا من ملعب مضيفه اتحاد جدة بنتيجة (3-1)، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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واستعرض الفراج خلال برنامجه "أكشن مع وليد" على قناة "MBC أكشن"، بعضٍ من تعليقات الجمهور: "ما هذا الفريق، يجب أن يغادر جميع اللاعبين لا عندهم روح ولا أداء"، "الاتحاد خسر جميع مبارياته أمام الكبار هذا الموسم ذهابًا وإيابًا".

وعلق وليد الفراج: "الكل يطقطق على الاتحاد، غير معقول الفريق خسر جميع مباريات الكلاسيكو هذا الموسم (رايح جاي)، أمام الأهلي والهلال والشباب وكذلك من النصر لكن ذهابًا فقط وتتبقى مباراة".

واستعان وليد بسؤال أحد مشجعي الاتحاد، حول كثرة الإصابات داخل صفوف الفريق وتأخر عودة المصابين، قائلًا: "الأمر يتعلق بالأحمال التدريبية وفترة الإعداد، كل مباراة لاعب مصاب وأنا هنا لا أتحدث عن بنزيما الذي يتعالج أكثر مما يلعب".

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وتراجع اتحاد جدة إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن، ب50 نقطة، فيما تقدم الشباب إلى المركز التاسع، ب38 نقطة.

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