أخبار الاتحاد اليوم | رسالة طلال حاجي بعد إعارته .. ووفاة تُفجع جماهير العميد!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 10 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 10 يناير 2025.

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طلال حاجي: سأعود إلى الاتحاد أقوى

أكد طلال حاجي مهاجم الاتحاد المعار إلى نادي الرياض، على أن هدفه هو العودة إلى ناديه أقوى وأفضل، من أجل حجز مكانة أساسية بتشكيل النمور.

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وقال حاجي خلال تصريحات عقب مباراة الرياض ضد الخليج: "هذه سنة الحياة، ولو أنني لم ألعب في نادي لابد من خروجي كإعارة والحصول على فرصة مع فريق آخر، وسأعود إن شاء الله أقوى وأفضل إلى الاتحاد".

وفاة أحد كبار مشجعي الاتحاد

أعلنت جماهير نادي الاتحاد، عن وفاة آدم سعادات، أحد أكبر مشجعي نادي الاتحاد اليوم الجمعة.

وعبرت جماهير العميد عن حزنها الكبير بعد وفاة سعادات، وذلك عبر تغريدات على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

قبل مواجهة الفيحاء .. الاتحاد يتلقى دفعة فنية وتطور جديد بشأن موسى ديابي

تلقى نادي الاتحاد إضافة فنية، قبل مواجهة الفيحاء المقبلة، كما أن هناك تطور جديد بشأن النجم الفرنسي موسى ديابي، جناح العميد. "اقرأ التفاصيل"

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"كشف مفاجأة كبرى بشأن راتب كريم بنزيما" .. مسؤول الاتحاد السابق يخرج عن صمته

فجّر عبدالله مشاط، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة نادي الاتحاد "غير الربحية"، مفاجأة من العيار الثقيل، عن رواتب أجانب الفريق الأول لكرة القدم؛ وعلى رأسهم المهاجم الكبير كريم بنزيما. "اقرأ التفاصيل"

ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

ينتظر جمهور كرة القدم العربية والسعودية بشغف، بل ودون مبالغة، الكرة العالمية كلها، انطلاق مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025 بعد أن أصبحت الكرة السعودية من بين وجهات التشجيع الأبرز في العالم. "اقرأ التفاصيل"

"أذى نفسي" .. تعليق غريب على احتفال رايكوفيتش أمام الهلال بكلاسيكو كأس الملك!

أثار النجم الصربي بريدراج رايكوفيتش حارس مرمى نادي الاتحاد الجدل باحتفاله الشهير، بعد أن قاد فريقه للتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الهلال. "اقرأ التفاصيل"