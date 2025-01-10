"أذى نفسي" .. تعليق غريب على احتفال رايكوفيتش أمام الهلال بكلاسيكو كأس الملك!

تعليق ساخر على احتفال رايكوفيتش أمام الهلال

أثار النجم الصربي بريدراج رايكوفيتش حارس مرمى نادي الاتحاد الجدل باحتفاله الشهير، بعد أن قاد فريقه للتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الهلال.

ونجح رايكوفيتش في التصدي لـ3 ركلات جزاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في مباراة ربع النهائي بين الهلال والاتحاد الثلاثاء الماضي.

وعلق الإعلامي محمد أبو هداية عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي على احتفال رايكوفيتش أمام النصر، حيث وصفه بالأذى النفسي.

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وجاء نص تغريدة محمد أبو هداية كالآتي: "لقطة توضح المعنى الحقيقي للأذى النفسي"، جاء ذلك كسخرية من خسارة الهلال أمام الاتحاد.

يُذكر أن الاتحاد سيلاقي نادي الشباب في نصف نهائي كأس الملك، كما سيلعب القادسية أمام الرائد في المباراة الأخرى، لتحديد طرفي نهائي البطولة.