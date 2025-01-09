"كشف مفاجأة كبرى بشأن راتب كريم بنزيما" .. مسؤول الاتحاد السابق يخرج عن صمته

بنزيما يقدّم مستويات رائعة في الموسم الحالي..

فجّر عبدالله مشاط، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة نادي الاتحاد "غير الربحية"، مفاجأة من العيار الثقيل، عن رواتب أجانب الفريق الأول لكرة القدم؛ وعلى رأسهم المهاجم الكبير كريم بنزيما.

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بنزيما البالغ من العمر 37 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد؛ وبعقد لمدة 3 مواسم، حتى 30 يونيو 2026.

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وفي هذا السياق.. نفى مشاط عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام، عن رواتب بنزيما والعديد من أجانب العميد الاتحادي؛ والتي قيل إنها تتجاوز الـ100 مليون يورو في السنة، للاعب الواحد.

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وقال الرئيس التنفيذي السابق لنادي الاتحاد، مساء اليوم الخميس: "أرقام رواتب بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو المُعلنة في الصحافة، مضخمة وغير صحيحة".

وكشف عبدالله المشاط عن أنه لا يوجد أي لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، يتجاوز راتبه السنوي حاجز الـ50 مليون يورو، أي 193.5 مليون ريال سعودي تقريبًا.

جدير بالذكر أن الاتحاد يقدّم موسمًا رائعًا في 2024-2025؛ حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بعد مرور 13 جولة، مع التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.