قبل مواجهة الفيحاء .. الاتحاد يتلقى دفعة فنية وتطور جديد بشأن موسى ديابي

تعرف على آخر تطورات الاتحاد

تلقى نادي الاتحاد إضافة فنية، قبل مواجهة الفيحاء المقبلة، كما أن هناك تطور جديد بشأن النجم الفرنسي موسى ديابي، جناح العميد.

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ويواجه الاتحاد نظيره الفيحاء مساء يوم السبت المقبل في بريدة، بالجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، بهدف الفوز للحفاظ على صدارة الترتيب.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن صالح الشهري مهاجم الفريق، سيدخل التدريبات الجماعية اليوم الخميس، بعد تعافيه من إصابة عضلة الفخذ التي تعرض لها مع المنتخب السعودي ببطولة خليجي 26.

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وأضافت الصحيفة أن النجم الفرنسي موسى ديابي نفذ برنامجه التأهيلي بشكل انفرادي مساء أمس الأربعاء، بعد تأجيل عودته إلى المباريات، بسبب تجدد إصابته في أربطة الكاحل قبل كلاسيكو الهلال.

ومن المقرر أن يغيب المدرب لوران بلان عن تلك المواجهة، بسبب وفاة والدته، بينما سيقود مساعده فرانك باسي الاتحاد ضد الفيحاء بدلًا منه.