أخبار الاتحاد اليوم | حمدالله يعود للمران، وسبب استقالة إداري الفريق

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 17 إبريل 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 17 إبريل 2024

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بعد حادثة الضرب .. عودة حمدالله لمران الاتحاد

شهد مران الاتحاد يوم أمس الثلاثاء عودة المهاجم عبد الرزاق حمدالله بعد غيابه عنه في اليوم السابق، وذلك عقب حادثة الضرب التي تعرض لها بعد مواجهة الهلال في السوبر السعودي.

من جانب آخر، يُتوقع أن ينضم نجولو كانتي اليوم الأربعاء إلى التدريبات بعد غيابه عنها منذ استئنافها عقب عيد الفطر بإذن خاص من الجهاز الفني.

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