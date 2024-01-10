أخبار الاتحاد اليوم | حقيقة خطف صالح الشهري من الهلال .. وصفقة تبادلية "رباعية" مع الاتفاق

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء الموافق العاشر من يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء الموافق العاشر من يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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الإعلان الرسمي قريبًا .. الاتحاد يضم ثنائي الاتفاق في صفقة تبادلية كبرى

توصل مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، إلى "اتفاق مبدئي" على صفقة تبادلية كبرى، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024" (طالع التفاصيل).

الاتحاد يقترب من حسم أولى الصفقات العالمية في شتوية 2024

اقترب نادي الاتحاد من حسم أولى صفقاته العالمية خلال فترة الانتقالات الشتوية 2024، مستغلًا فترة التوقف الحالية، للإعداد للمرحلة المقبلة (طالع التفاصيل).

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الاتحاد يحسم ملف الأجانب .. صفقة مرتقبة، مفاجأة رومارينيو ومستقبل كريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله

يبدو أن مسؤولي نادي الاتحاد السعودي، حسموا ملف أجانب الفريق الأول لكرة القدم بشكل نهائي؛ استعدادًا للنصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024 (طالع التفاصيل).

رغم موقف الاتحاد .. مارسيلو جروهي "يخون" فريقه القديم بقرار صادم

وجّه البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى نادي الاتحاد السعودي، "صدمة كبرى" إلى فريقه القديم؛ مع اقتراب رحيله عن قلعة العميد، بشكل رسمي (طالع التفاصيل).

حقيقة انتقال مهاجم الهلال إلى الاتحاد في الشتوية

يعمل مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، على التعاقد مع أكثر من اسم محلي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

قبل كأس الأمم .. الاتحاد الآسيوي يرضخ لرغبة الأندية السعودية

رضخ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لطلبات الأندية السعودية خلال الفترة الحالية، وذلك قبل انطلاق بطولة كأس أمم آسيا 2023 بأيام قليلة (طالع التفاصيل).

العمل في السعودية سيد الموقف! .. كارلو أنشيلوتي يكشف حقيقة عروض دوري روشن

بينما حضر كارلو أنشيلوتي؛ المدير الفني لريال مدريد، لقاعة المؤتمرات للحديث عن كأس السوبر الإسباني، لم يجد مفرًا من أسئلة الصحفيين عن العروض السعودية، خاصةً وأن البطولة مقامة في العاصمة "الرياض" (طالع التفاصيل).

"لن أنتقل إلى دوري روشن مهما كانت الإغراءات" .. نجم ريال مدريد يحبط السعودية

رد أحد نجوم العملاق الإسباني ريال مدريد، على إمكانية "انتقاله" إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة (طالع التفاصيل).

سيميوني يعترف .. نجوم أتلتيكو مدريد يريدون الانتقال إلى الدوري السعودي

خرج الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بـ"اعتراف" مثير؛ على هامش مشاركة فريقه، في كأس السوبر الإسباني (طالع التفاصيل).

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