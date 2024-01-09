حقيقة انتقال مهاجم الهلال إلى الاتحاد في الشتوية

هل ينتقل مهاجم الهلال إلى الاتحاد؟

SHAHID

يعمل مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، على التعاقد مع أكثر من اسم محلي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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وعلى رأس الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى الاتحاد، في الشتاء الحالي؛ المهاجم الدولي صالح الشهري، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي سيف السيف، عن حقيقة انتقال الشهري، إلى العميد الاتحادي؛ خاصة مع دخول اللاعب "الفترة الحرة" من عقده.

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السيف نفى عبر حسابه الرسمي بمنصة "أكس"، انتقال المهاجم الدولي إلى نادي الاتحاد أو أي فريقٍ آخر، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأعلن الإعلامي الرياضي، استمرار صالح الشهري البالغ من العمر 30 سنة، مع الفريق الهلالي، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

جدير بالذكر أن الشهري بدأ مسيرته الاحترافية مع النادي الأهلي، كما لعب في صفوف بيرامار البرتغالي والرائد السعودي، قبل الانضمام إلى الهلال في صيف 2020، والذي سجل معه 20 هدفًا وصنع 3 آخرين، خلال 124 مباراة رسمية.