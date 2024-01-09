الإعلان الرسمي قريبًا .. الاتحاد يضم ثنائي الاتفاق في صفقة تبادلية كبرى

واحدة من الصفقات التبادلية الكبرى في الملاعب السعودية

SHAHID

توصل مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، إلى "اتفاق مبدئي" على صفقة تبادلية كبرى، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ بعد التتويج بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي، في 2022-2023.

ووفقًا لبرنامج "برا 18"، سينتقل قلب الدفاع سعد الموسى والجناح أحمد الغامدي، من نادي الاتفاق إلى الفريق الاتحادي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

البرنامج كشف عن أن الاتحاد سيتنازل في المقابل، عن جناحه عبد الرحمن العبود ومهاجمه هارون كمارا، إلى فارس الدهناء، ضمن الصفقة التبادلية.

وأشار البرنامج، إلى أن الصفقة التبادلية الكبرى بين الاتحاد والاتفاق، انتهت بنسبة 95%؛ حيث يعمل الناديان حاليًا، على الرتوش الأخيرة، قبل الإعلان الرسمي.

جدير بالذكر أن العبود ابتعد عن مباريات الاتحاد، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ بسبب سلوكياته غير الاحترافية، بينما خرج كمارا من حسابات المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، بشكل نهائي.

SHAHID