رغم موقف الاتحاد .. مارسيلو جروهي "يخون" فريقه القديم بقرار صادم

ماذا فعل مارسيلو جروهي؟

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وجّه البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى نادي الاتحاد السعودي، "صدمة كبرى" إلى فريقه القديم؛ مع اقتراب رحيله عن قلعة العميد، بشكل رسمي.

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الاتحاد قرر الاستغناء عن جروهي، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024"؛ بعد 4 سنوات مع الفريق الأول لكرة القدم؛ حصل خلالها على لقبي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي.

وفي هذا السياق.. أعلن باولو كاليفي، نائب رئيس نادي جريميو البرازيلي، رفض حارس مرمى الاتحاد، العودة إلى الفريق الأول لكرة القدم، مجددًا.

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كاليفي كشف في مؤتمر صحفي، عن تقديم نادي جريميو، 3 عروض رسمية إلى مارسيلو جروهي؛ إلا أن الحارس لا يرغب في العودة إلى الفريق، رغم ترك الأبواب مفتوحه دائمًا أمامه.

تصريحات نائب رئيس جريميو، تعزز الأنباء التي انتشرت بشأن اتفاق جروهي، مع نادي سانتوس البرازيلي، الذي هبط لأول مرة في تاريخه، بنهاية عام 2023.

جدير بالذكر أن جروهي، تدرج في مختلف الفئات السنية لنادي جريميو، قبل الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في يناير من عام 2019.

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