أخبار الاتحاد اليوم | تصرف غريب مع الحائلي .. وهل يفعلها العميد مع صلاح؟

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي اليوم السبت 30 سبتمبر 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "Goal"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، وما يدور حول الفريق.

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أنقذوا الاتحاد قبل الفضيحة العالمية .. الفيحاء يكشف "كيف قتل سانتو النمور"

"90 دقيقة من الملل الكروي".. هذا هو عنوان مباراة الاتحاد والفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

إصابة جديدة تضرب الاتحاد قبل ديربي الأهلي .. وتصرفات جماهيرية غريبة مع الحائلي

تلقى نادي الاتحاد السعودي، ضربة جديدة، في مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الفيحاء، مساء اليوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

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أنمار الحائلي يوجه رسالة مثيرة للجماهير .. ويبرر "سقوط" الاتحاد

قدّم أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، اعتذاره إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد التعثر أمام الفيحاء. "اقرأ التفاصيل"

نونو سانتو بعد تعادل الاتحاد مع الفيحاء: هذه هي العناصر المتوفرة لدينا!

أعرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عن حزنه بعد تعادل الفريق الأول مع الفيحاء، مساء اليوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

رسميًا | الاتحاد يعلن التعاقد مع صانع مجد بنفيكا

كشف مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، برئاسة أنمار الحائلي، مساء اليوم الجمعة، عن رئيسه التنفيذي الجديد. "اقرأ التفاصيل"

" نونو سانتو أبعدني لأسباب مزاجية وتغير معنا دون أي سبب"

يؤمن زياد الصحفي لاعب الاتحاد المُعار إلى صفوف أبها، بأن المدرب نونو سانتو استبعده من صفوف الفريق لأسباب غير منطقية وليست فنية. "اقرأ التفاصيل"

هل يفعلها الاتحاد؟ وكيل صلاح يكشف تفاصيل دخله الضخم بسبب عقد ليفربول

كشف رامي عباس محامي محمد صلاح نجم ليفربول، عن كافة التفاصيل المالية للعقد الجديد مع اللاعب في ليفربول والذي وقعه العام الماضي. "اقرأ التفاصيل"

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