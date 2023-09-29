أنمار الحائلي يوجه رسالة مثيرة للجماهير .. ويبرر "سقوط" الاتحاد

رسالة أنمار الحائلي بعد تعثر الاتحاد أمام الفيحاء

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قدّم أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، اعتذاره إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد التعثر أمام الفيحاء.

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الاتحاد تعادل (0-0) مع الفيحاء، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وكتب الحائلي في رسالة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "جمهور الاتحاد العظيم.. أعتذر لكم على النتيجة، التي لم تكن مرضية لنا جميعًا".

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وبرر رئيس العميد، التعثر أمام الفيحاء، بـ"الضغط" الذي يعاني منه الفريق، في جدولة المباريات، مطالبًا لاعبيه والجهاز الفني على الرغم من ذلك، بضرورة التأقلم مع هذا الوضع، وتقديم كل شيء، من أجل البقاء في المنافسة.

وأضاف مناشدًا الجماهير: "المشوار طويل، وبدعمكم نصل إلى ما نهدف إليه حتمًا.. الانتقاد مرآة العمل، ولا نستغنى دون شك عن آراءكم البناءة، التي كانت ولا تزال وستظل محل اهتمامنا، لما لها من أثر كبير في مسيرة هذا الصرح الشامخ، ولكن ليس كل ما يعلم يُقال".

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد، أصبح مهددًا بفقدان صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، حال فوز الهلال على الشباب، في نفس الجولة.

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