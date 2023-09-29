نونو سانتو بعد تعادل الاتحاد مع الفيحاء: هذه هي العناصر المتوفرة لدينا!

تصريحات نونو سانتو بعد مباراة الاتحاد والفيحاء

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أعرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عن حزنه بعد تعادل الفريق الأول مع الفيحاء، مساء اليوم الجمعة.

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الاتحاد تعادل (0-0) مع الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

واعترف سانتو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، بأن العميد لم يصنع فرص كثيرة، على الرغم من السيطرة على كافة مجريات اللعب.

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وعن مواصلة استبعاد عبد الرحمن العبود.. أكد المدير الفني البرتغالي، على أنه يحاول إيجاد الحلول، بالعناصر المتوفرة لديه، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وشدد سانتو، على أنه يدعم جميع اللاعبين الحاليين في نادي الاتحاد، ويثق في تقديمهم المستويات المأمولة، خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن سانتو دخل في خلافات مع العبود، منذ الموسم الرياضي الماضي، وقام باستبعاده من حساباته الفنية، بعد رفض الإدارة، بيعه في صيف العام الحالي.

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