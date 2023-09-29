إصابة جديدة تضرب الاتحاد قبل ديربي الأهلي .. وتصرفات جماهيرية غريبة مع الحائلي

ماذا حدث في مباراة الاتحاد والفيحاء؟!

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تلقى نادي الاتحاد السعودي، ضربة جديدة، في مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الفيحاء، مساء اليوم الجمعة.

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الاتحاد سقط في فخ التعادل السلبي (0-0) مع الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وخلال المباراة.. تعرض أحمد بامسعود، ظهير أيسر العميد الاتحادي لـ"الإصابة"؛ حيث لم يستطع استكمال اللعب، ليتم استبداله بزميله مدالله العليان.

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وفي هذا السياق.. كشف ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي، عن أن إصابة بامسعود؛ جاءت على مستوى العضلة الخلفية.

وأوضح الشهراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أنه إذا كانت إصابة ظهير العميد، عبارة عن تمزف؛ فإنه لن يلحق بديربي جدة، أمام النادي الأهلي، مساء الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

وعلى جانب آخر.. قامت جماهير الاتحاد، بتصرفات متناقضة مع رئيس النادي أنمار الحائلي، على هامش مباراة الفيحاء.

وانتشر فيديو، يظهر إطلاق جماهير الاتحاد، صافرات الاستهجان ضد الحائلي، بعد نهاية الشوط الأول، قبل أن ينتشر فيديو جديد بعد انتهاء المباراة، يُبين توجيه عشاق العميد، التحية إلى رئيس النادي.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بات مهددًا بخسارة صدارة دوري روشن السعودي، حال فوز الهلال على الشباب، بعد قليل.

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