أخبار الاتحاد اليوم | تسريب خطير قبل لقاء الأهلي .. وموقف نجم ريال مدريد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023

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مرتشي وصاحب "بيوتي سنتر" .. أين نجوم الأهلي والاتحاد بمونديال الأندية 2005 الآن؟

في مواجهة من العيار الثقيل، سيواجه الاتحاد نظيره الأهلي المصري، في لقاء مكرر لتلك المواجهة التي جمعت بين الفريقين في مونديال الأندية 2005. "اقرأ التفاصيل"

يحب الاتحاد ولكن! .. نجم الأهلي يتوعد فريقه السابق قبل قمة كأس العالم للأندية

أعرب محود كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، عن فخره واعتزازه بالفترة التي قضاها مع الاتحاد السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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"شكوى الأهلي وتخلي السعوديين عن الاتحاد" .. ذكريات 2005 تشعل قمة المونديال العربية

قمة عربية ينتظرها العالم أجمع، مساء يوم الجمعة القادم؛ عندما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، مع العملاق المصري الأهلي، على ملعب "الجوهرة المشعة". "اقرأ التفاصيل"

هل غير رأيه بشأن الاتحاد؟ .. وكيل لاوتارو مارتينيز يكشف تطورات تجديد عقده مع إنتر

ارتبط اسم النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر الإيطالي بنادي الاتحاد، خلال الفترة الماضية، من أجل الانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

حسم مستقبل صديقه .. فابينيو يكشف حقيقة انضمام محمد صلاح إليه في الاتحاد

كشف البرازيلي فابينيو، متوسط ميدان نادي الاتحاد السعودي، عن حقيقة انتقال النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

بعد التنمر عليها .. حكمة "غمزة كورونادو" في أول رد فعل على جدل مواجهة الاتحاد وأوكلاند

تفاعل كبير شهده الوسط الرياضي السعودي مع الحكمة الأمريكية توري بينسو بعدما قادت مواجهة الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلندي أمس الإثنين، في كأس العالم للأندية السعودية 2023، خاصةً بعد اللقطة التي جمعتها بلاعب العميد البرازيلي إيجور كورونادو. "اقرأ التفاصيل"

فرصة ذهبية للأندية السعودية .. مفاجأة مدوية في عقد فاران مع مانشستر يونايتد!

يبدو أن الطريق أمام الأندية السعودية من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد ممُهدًا، بعد أن تم الكشف عن مفاجأة مدوية في عقد اللاعب مع الشياطين الحمر. "اقرأ التفاصيل"

"على الاتحاد ألا يختبئ تحت الأريكة" و"الأهلي لم يفز منذ الكرة الجبس" .. تراشقات الإعلام السعودي والمصري قبل ديربي المونديال

"الحرب النفسية" أحد أهم الأسلحة في كرة القدم، فالمباراة لا تبدأ مع إطلاق الحكم صافرته، إنما يشعلها الإعلام والجمهور خارج الملعب أولًا في محاولة للنيل من الخصم معنويًا ونفسيًا ومن ثم التفوق عليه فنيًا داخل المستطيل الأخضر.. "اقرأ التفاصيل"

"لا أريد مواجهتهم" .. تصريح مفاجئ من فابينيو بشأن مانشستر سيتي!

خرج النجم البرازيلي فابينيو تفاريس لاعب وسط نادي الاتحاد، بتصريح مفاجئ بشأن إمكانية مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في نهائي كأس العالم للأندية. "اقرأ التفاصيل"

"البلوي عرض على الخطيب شيك" .. تسريب خطير قبل لقاء الأهلي والاتحاد

تُسيطر المواجهة المنتظرة بين الاتحاد والأهلي المصري في كأس العالم للأندية، على الشارع الكروي العربي، نظرًا لجماهيرية الفريقين، ولكن هناك تسريب خطير ظهر قبل تلك المواجهة! "اقرأ التفاصيل"

رغم تراجع مستواه .. نجم ريال مدريد يرفض الاستسلام أمام عرض الاتحاد المُغري

يستهدف نادي الاتحاد ضم أحد نجوم ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث قدم له عرضًا بالفعل وينتظر موافقته في أي لحظة. "اقرأ التفاصيل"

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