رغم تراجع مستواه .. نجم ريال مدريد يرفض الاستسلام أمام عرض الاتحاد المُغري

موقف نجم ريال مدريد من عرض الاتحاد

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يستهدف نادي الاتحاد ضم أحد نجوم ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث قدم له عرضًا بالفعل وينتظر موافقته في أي لحظة.

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ألقت صحيفة "ريليفو" الإسبانية الضوء على تراجع مستوى النجم النمساوي دافيد ألابا، آخرها خطأ وقع فيه خلال مباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن ألابا واصل مستواه غير المقنع الموسم الحالي، خاصة بعد الخطأ الذي ارتكبه أمام برشلونة في ملعب مونتجويك، والذي كلف فريقه هدفًا في الكلاسيكو الذي انتصر فيه الريال.

وفي ظل المستوى السلبي الذي يظهر عليه نجم ريال مدريد، إلا أنه يمتلك عرضًا من الاتحاد لمزاملة صديقه كريم بزيما، يصل إلى 20 مليون يورو في الموسم الواحد.

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"ريفيلو" أكدت أنه على الرغم من أن العرض لا يزال مطروحًا، فإن ألابا موقفه لم يتغير حيث يُريد البقاء مع ريال مدريد، والمنافسة على جميع البطولات، كما أنه سعيد هو وعائلته في العاصمة الإسبانية مدريد، ويلقى اهتمامًا كبيرًا من مدربه كارلو أنشيلوتي الذي يعول عليه في مسألة بناء الهجمات، ويعتبره قائدًا لدفاعه.

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