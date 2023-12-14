"لا أريد مواجهتهم" .. تصريح مفاجئ من فابينيو بشأن مانشستر سيتي!

النجم البرازيلي يتحدث عن إمكانية مواجهة مانشستر سيتي

خرج النجم البرازيلي فابينيو تفاريس لاعب وسط نادي الاتحاد، بتصريح مفاجئ بشأن إمكانية مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الأهلي المصري في ربع نهائي مونديال الأندية، بعدما تخطى أوكلاند سيتي النيوزلندي في مباراة افتتاح المونديال، بثلاثة أهداف دون رد.

وقال فابينيو خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية": "علينا أن نستعد جيدًا لمواجهة الأهلي المصري، حتى تكون جاهزيتنا ممتازة، لأننا سنقابل فريقًا نعلم مدى جودته وقوته، خاصة وأنه معتاد على المشاركة في مونديال الأندية، والمواجهة ستكون قوية".

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وأضاف: "الأهم بالنسبة لنا هو الوصول إلى نهائي كأس العالم، دون النظر للفريق الذي سنواجهه، لأن الوصول إلى المباراة النهائية هو في حد ذاته فخرًا لنا وللبلد المستضيف".

واختتم فابينيو متحدثًا عن مانشستر سيتي، حيث قال: "لا أتمنى مواجهة السيتي، لأنني أعلم أنه فريق قوي ورائع، ولكن إذا واجهناه سنقدم مباراة قوية أمامهم".