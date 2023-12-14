"البلوي عرض على الخطيب شيك" .. تسريب خطير قبل لقاء الأهلي والاتحاد

تعرف على تفاصيل ما حدث بين البلوي والخطيب!

تُسيطر المواجهة المنتظرة بين الاتحاد والأهلي المصري في كأس العالم للأندية، على الشارع الكروي العربي، نظرًا لجماهيرية الفريقين، ولكن هناك تسريب خطير ظهر قبل تلك المواجهة!

وكشف الإعلامي عبد العزيز المريسل عن كواليس خطيرة حدثت قبل مباراة الاتحاد والأهلي المصري في مونديال الأندية 2005، والتي انتهت لصالح العميد بهدف دون رد.

وقال المريسل خلال تواجده في مساحة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "كنت متواجد في الاجتماع الذي حدث بين محمود الخطيب نائب رئيس الأهلي وقتها ومنصور البلوي رئيس الاتحاد في ذلك الوقت".

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وأضاف: "سمعت أنا والحاضرين البلوي يقول للخطيب فكر في الموضوع، أنا سأنتصر بتلك المواجهة سواء لعبنا باللاعبين البرازيليين أو بدونهم، أريد أن أعطيك تعهد وشيك مبلغ وقدره أن البرازيليين لن يلعبوا ضدك، بشرط ألا تقدم احتجاج لأنني سأحتاجهم في المباراة التي تليها".

يذكر أن الأهلي كان قد قدم احتجاج بالفعل إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، بسبب قيد الاتحاد 3 لاعبين برازيليين تعاقد معهم قبل انطلاق البطولة، ولكن الاحتجاج قوبل بالرفض.

وشهدت المباراة بالفعل عدم مشاركة أي لاعب برازيلي سوى النجم تشيكو الذي لعب المباراة أساسيًا، والتي انتصر فيها الاتحاد بهدف دون رد.