أخبار الاتحاد اليوم | نجم برشلونة مطلب .. وتوقع بمشاركة بنزيما ورونالدو في كأس العالم للأندية

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024.

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اعترف الإعلامي وليد الفراج بأنه تم التعامل ببرود مع مشاركة نادي الاتحاد في كأس العالم للأندية التي أقيمت في جدة العام الماضي.

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أثار سعد آل مغني العضو الذهبي السابق لنادي النصر الجدل، بشأن مشاركة أبرز نجوم دوري روشن السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك على الرغم من عدم مشاركة أنديتهم في المونديال.

يخطط نادي الاتحاد، لتقديم عرضًا ماليًا ضخمًا، من أجل ضم أحد أبرز نجوم برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوفه.

ينتهي عقد النجم البلجيكي كيفين دي بروينه، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، بنهاية الموسم الحالي، وسط اهتمام كبير من جانب أندية دوري روشن السعودي، للحصول على خدماته.

فتح نادي الهلال السعودي، المجال أمام جماهير الفرق المنافسة لـ"السخرية منه"؛ وذلك بسبب تغريدته، بمناسبة قرعة كأس العالم للأندية 2025.

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رحب ريدبول سالزبورج، النمساوي بمواجهة الهلال، في كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل.

"من التألق أمام الهلال إلى الغرق ضد الفتح".. هذا هو حال النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي.

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وجه الإعلامي سعود الصرامي رسالة حادة لمسؤولي اتحاد كرة القدم السعودي بشأن قرارهم إيقاف دوري روشن لمدة شهر تقريبًا بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس الخليج التي ستقام في الكويت نهاية الشهر الجاري.