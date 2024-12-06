أخبار الاتحاد اليوم | نجم برشلونة مطلب .. وتوقع بمشاركة بنزيما ورونالدو في كأس العالم للأندية

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024.
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"تعاملنا ببرود مع الاتحاد في مونديال الأندية" .. وليد الفراج يعترف بالتقصير مع العميد ويُطالب بعدم تكرار الخطأ
اعترف الإعلامي وليد الفراج بأنه تم التعامل ببرود مع مشاركة نادي الاتحاد في كأس العالم للأندية التي أقيمت في جدة العام الماضي.
هل يقصد الهلال؟ العضو الذهبي السابق لنادي النصر: "سنشاهد رونالدو وبنزيما وكيسييه بمونديال الأندية!"
أثار سعد آل مغني العضو الذهبي السابق لنادي النصر الجدل، بشأن مشاركة أبرز نجوم دوري روشن السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك على الرغم من عدم مشاركة أنديتهم في المونديال.
سيجعله الأعلى أجرًا في العالم .. الاتحاد يستهدف ضم نجم برشلونة "هدف الهلال السابق"!
يخطط نادي الاتحاد، لتقديم عرضًا ماليًا ضخمًا، من أجل ضم أحد أبرز نجوم برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوفه.
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فريق مفاجأة ينتظره .. كيفين دي بروينه يرفض دوري روشن السعودي بسبب "السيتي"!
ينتهي عقد النجم البلجيكي كيفين دي بروينه، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، بنهاية الموسم الحالي، وسط اهتمام كبير من جانب أندية دوري روشن السعودي، للحصول على خدماته.
"تاريخك المونديالي منع الهدف السادس!" .. الهلال حاول التقليل من الأندية المنافسة فـ"فتح أبواب السخرية على نفسه"
فتح نادي الهلال السعودي، المجال أمام جماهير الفرق المنافسة لـ"السخرية منه"؛ وذلك بسبب تغريدته، بمناسبة قرعة كأس العالم للأندية 2025.
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حمل بعض التقليل من النصر والاتحاد .. سالزبورج يرحب بمواجهة الهلال بطريقته!
رحب ريدبول سالزبورج، النمساوي بمواجهة الهلال، في كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل.
"أبدع أمام الهلال ولكنه غرق في قاع الفتح!" .. منبوذ الاتحاد السابق يحرج عبدالرزاق حمدالله ويخطف النجومية منه
"من التألق أمام الهلال إلى الغرق ضد الفتح".. هذا هو حال النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي.
"الخسارة تصل إلى نصف مليار ريال" .. رسالة حادة لاتحاد الكرة بشأن إيقاف دوري روشن السعودي
وجه الإعلامي سعود الصرامي رسالة حادة لمسؤولي اتحاد كرة القدم السعودي بشأن قرارهم إيقاف دوري روشن لمدة شهر تقريبًا بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس الخليج التي ستقام في الكويت نهاية الشهر الجاري.