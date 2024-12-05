"أبدع أمام الهلال ولكنه غرق في قاع الفتح!" .. منبوذ الاتحاد السابق يحرج عبدالرزاق حمدالله ويخطف النجومية منه

حمدالله انضم إلى الشباب في صيف 2024 قادمًا من الاتحاد..

"من التألق أمام الهلال إلى الغرق ضد الفتح".. هذا هو حال النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي.

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حمدالله البالغ من العمر 33 سنة، أبهر الجميع في ديربي الرياض، الذي خسره الشباب (1-2) أمام الهلال، في الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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لكن.. في مواجهة الفتح مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي، لم يقدّم المهاجم المغربي أي شيء تقريبًا؛ حيث خطف منه بعض اللاعبين الآخرين "النجومية".

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الشباب تعادل (2-2) مع الفتح؛ حيث سجل هارون كمارا ومحمد الثاني ثنائية الليث، في الدقيقتين 54 و57؛ بينما أحرز المغربي مراد باتنا وعلي المسعود للنموذجي، في الدقيقتين 51 و80.

وبهذه النتيجة.. وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى النقطة 23، في "المركز الخامس" بجدول ترتيب دوري روشن؛ بينما حصد الفتح نقطته السادسة في "القاع".

عبدالرزاق حمدالله يكتفي بـ"لقطتين".. ومنبوذ الاتحاد السابق يخطف النجومية منه

و"غرق" عبدالرزاق حمدالله تمامًا، بين دفاعات نادي الفتح؛ حيث لم يشكل أي خطورة على مرمى الفريق المنافس، سوى في "لقطتين فقط" خلال الدقائق الـ90 التي شارك فيها.

وسدد حمدالله كرة على الطائر، من داخل منطقة الـ18 لنادي الفتح، في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول؛ ولكنها مرت بمحاذاة المرمى.

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أما اللعبة الثانية.. كانت في الدقيقة 77 "32 من عمر الشوط الثاني"؛ عندما سدد كرة من داخل منطقة الـ18 لنادي الفتح أيضًا، اصطدمت في الشباك الخارجية للمرمى.

غياب المهاجم المغربي؛ صاحبه تألق كبير للغاية من زميله هارون كمارا، الذي نزل إلى أرضية الملعب، مع بداية الشوط الثاني من عمر المواجهة ضد نادي الفتح.

كمارا فور نزوله أرضية الملعب؛ سجل هدفًا بمجهود رائع، إلا أن حكم المباراة قام بإلغائه، بحجة قيام مهاجم الليث الشبابي بدفع لاعب الفتح، قبل إسكانه الكرة داخل الشباك.

ولم يتأخر هارون، وعاد وسجل هدفًا آخر في الدقيقة 54؛ حيث احتسبه الحكم هذه المرة، بعد العودة إلى مساعديه في تقنية الفيديو "فار"، للتأكد من عدم وجود حالة تسلل.

الحقيقة أن عبدالرزاق حمدالله ساهم أيضًا في تألق كمارا - بشكل غير مباشر -؛ حيث فور نزول الأخير إلى أرضية الملعب، أصبح المهاجم المغربي "يسحب" مدافعي الفريق المنافس خارج منطقة الـ18، لفتح المساحات إلى زميله.

هذه المسحات استغلها هارون كمارا بشكل أكثر من رائع؛ ليتألق بشكل كبير للغاية، ويكون مصدر الخطورة الأول على مرمى نادي الفتح، بتسجيله هدفين "أحدهما ملغي والآخر تم احتسابه".

المثير في الأمر أن كمارا "زامل" حمدالله في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي أيضًا؛ ولكنه كان منبوذًا بين جماهير العميد، التي هاجمته كثيرًا وطالبة بطرده، على عكس الهداف المغربي الكبير.

جدير بالذكر أن كمارا البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، في الميركاتو الصيفي الماضي "2024"، قادمًا من الاتحاد؛ وبعقد لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2026.