"تعاملنا ببرود مع الاتحاد في مونديال الأندية" .. وليد الفراج يعترف بالتقصير مع العميد ويُطالب بعدم تكرار الخطأ

الاتحاد لم يحقق أي شيء في مونديال الأندية

اعترف الإعلامي وليد الفراج بأنه تم التعامل ببرود مع مشاركة نادي الاتحاد في كأس العالم للأندية التي أقيمت في جدة العام الماضي.

الاتحاد خرج من مونديال الأندية خالي الوفاض، بعد الهزيمة أمام الأهلي المصري في دور ربع النهائي، ليكتفي بالفوز في المباراة التمهيدية على أوكلاند سيتي.

وأكد الفراج عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنه يجب عدم تكرار مثل تلك الأخطاء، بعد ظهور الاتحاد بشكل غير متوقع في المونديال.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "تعاملنا ببرود مع الاتحاد في مونديال الأندية الذي أقيم في جدة، وهناك من لم يفكر بطريقة استراتيجية، وسمح بظهور سفير الأندية السعودية حينها بذلك الشكل".

وأضاف: "يجب ألا تتكرر مثل هذه الأخطاء، إما أن طموحاتنا أكبر من بعض الاستراتيجيات، أو أن من ينفذونها أقل من التحديات".