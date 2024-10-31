أخبار الاتحاد اليوم | بدلاء بنزيما قبل ديربي الأهلي .. وشهادة فابينيو حول انتقال ثنائي ليفربول إلى السعودية!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024.
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"هذا اللاعب السعودي أفضل من محرز" .. نجم الأهلي السابق: الاتحاد فريق غريب، محمد نور هددني بالموت ورفضت عرضًا من الهلال
وصف عبدول نداي نجم الأهلي السابق فريق الاتحاد بالغريب، مشيرًا إلى أن محمد نور هدده ذات مرة بالموت، وذلك خلال تصريحاته المثيرة والجدلية لقناة العربية السعودية.
"كريستيانو رونالدو سيتأثر به" .. نصيحة للنصر بتعيين أسطورة الاتحاد "السعودي" لإنقاذ الفريق!
فتح نادي النصر بابًا لانتقادات الجماهير الواسعة، عقب خروج فريق الكرة المفاجئ من كأس خادم الحرمين الشريفين، بالخسارة أمام التعاون بهدف دون مقابل، في دور الـ16 من البطولة، ليغادر وصيف النسخة الماضية مبكرًا.
"هذه رسالتي للاعبين لو كنت رئيسًا للأهلي" .. عبدالله بترجي يحذر من ثلاثي الاتحاد
كشف عبد الله بترجي، رئيس النادي الأهلي السابق، عن مفتاح الفوز على الاتحاد، قبل مباراة الديربي التي تجمع بين الفريقين، اليوم، على ملعب الجوهرة المشعة، في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.
"علي البليهي يتناول فشار" .. تحذير للهلال من ثأر الاتحاد بسبب تغريدته المحذوفة!
كعادة مركزه الإعلامي، خلال الفترة الأخيرة، في إثارة المنافسين برسائل تضفي معها سخرية المتابعين، وجه نادي الهلال رسالة تحدٍّ مثيرة للجدل إلى الاتحاد، بعدما أسفرت قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عن مواجهة الكلاسيكو بين الفريقين، في الدور ربع النهائي من البطولة.
قبل كلاسيكو الاتحاد والأهلي .. موقف إدوارد ميندي ولوران بلان يحدد بدائل كريم بنزيما
يترقب عشاق الكرة السعودية، انطلاق أسبوع الديربيات، والذي يشهد اليوم، مواجهة الكلاسيكو بين الاتحاد والأهلي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، المُلقب بـ(الجوهرة المشعة)، ضمن الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي.
إصابة مفاجئة قبل الديربي؟ .. حقيقة غياب كريم بنزيما عن قمة الاتحاد والأهلي
بينما يتجهز الاتحاد لمواجهة الأهلي اليوم الخميس، حيث ديربي جدة ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية حول معاناة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من الإصابة.
قرعة كأس الملك | كلاسيكو ناري بين الهلال والاتحاد في ربع النهائي .. و"قاهر النصر" يصطدم بالقادسية
أجريت مساء الأربعاء "30 أكتوبر"، في العاصمة السعودية الرياض، قرعة دور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.
جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..
"يشبه ديربي ميلانو" .. فرانك كيسييه يكشف سلاح فوز الأهلي على الاتحاد ويؤكد: أحب هذه الأجواء
أعرب الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن استعداده التام لديربي جدة الكبير، أمام الاتحاد.
"ليست مشكلتي الآن".. فابينيو يتحدث عن اقتراب صلاح وفان دايك من الدوري السعودي
تحدث البرازيلي فابينيو، نجم اتحاد جدة، عن إمكانية انضمام زميليه السابقين في ليفربول فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.
فانتازي جول لدوري روشن: جولة الخيارات الصعبة.. و"الحيتان الصغيرة" قشة الإنقاذ
تحمل الجولة التاسعة من الدوري السعودي، مخاطرة كبيرة للاعبي فانتازي جول لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، كونها تحمل قمتين من العيار الثقيل بين الاتحاد والأهلي يوم الخميس في ديربي جدة، وبعدها بـ24 ساعة قمة مرتقبة بين الهلال والنصر في ديربي الرياض.
ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟...
ديربي جدة: موعد مباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد ديربي جدة بين الاتحاد والرياض في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...