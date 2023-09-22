أخبار الاتحاد اليوم | إصابة شراحيلي .. وتحقيق عاجل من وزارة الرياضة

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2023، وما يدور حول الفريق.

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رسميًا | الاتحاد يعلن عن صدمة كبرى في إصابة أحمد شراحيلي

أعلن نادي الاتحاد السعودي، في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، "طبيعة" إصابة نجمه الدولي أحمد شراحيلي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

تحقيق عاجل من وزارة الرياضة السعودية بسبب مباراة الاتحاد والفتح

بقرار من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.. فتحت وزارة الرياضة السعودية، تحقيقًا عاجلًا، على خلفية مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أمام الفتح (طالع التفاصيل).

نونو سانتو يصدم العبود .. ويعلن بحزن: نقل نجم الاتحاد إلى المستشفى

أعرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، عن حزنه لـ"إصابة" أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال مباراة الفتح (طالع التفاصيل).

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هل تعمد السخرية من الأهلي؟ .. الاتحاد يثير الجدل والجماهير تنتقم سريعًا

أثار نادي الاتحاد "الجدل"، بعد الفوز على نظيره الفتح (2-1)، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024 (طالع التفاصيل).

"لو عبدالله كان خمسة" .. شقيق المعيوف يُثير الجدل بشأن ياسين بونو!

أثار خالد المعيوف شقيق عبد الله المعيوف حارس مرمى نادي الاتحاد الجدل، بشأن المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي الهلال، بعد تعادل الفريق أمام ضمك (طالع التفاصيل).

عفوًا يا الفتح .. الاتحاد ليس الأهلي فهناك "صاحب الرئات الثلاث"

"أحيانًا يأتي عدوك وينتقم لك".. هذا ما فعله نادي الاتحاد، عندما هزم نظيره الفتح (2-1)، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024 (طالع التفاصيل).

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