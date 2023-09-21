رسميًا | الاتحاد يعلن عن صدمة كبرى في إصابة أحمد شراحيلي

الكشف عن طبيعة إصابة أحمد شراحيلي سميًا

SHAHID

أعلن نادي الاتحاد السعودي، في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، "طبيعة" إصابة نجمه الدولي أحمد شراحيلي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم.

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شراحيلي تعرض لإصابة قوية، في فوز الاتحاد عل الفتح (2-1)، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وكشف الاتحاد في بيان رسمي، عن أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب البالغ من العمر 29 سنة، أكدت على إصابته بـ"قطع" في الرباط الصليبي.

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وأشار العميد، إلى أن الجهازين الإداري والطبي، سيقوم بـ"النسيق" فيما بينهما؛ لتحديد موعد وإجراءات خضوع النجم الدولي، للعملية الجراحية.

جدير بالذكر أنه تم نقل شراحيلي، إلى أحد المستشفيات، بعد نهاية مباراة الاتحاد والفتح مباشرة؛ حيث ظهر وهو يبكي بشدة، متأثرًا بهذه الإصابة.

SHAHID