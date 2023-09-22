"لو عبدالله كان خمسة" .. شقيق المعيوف يُثير الجدل بشأن ياسين بونو!

شقيق المعيوف يتسبب في حرج له مع جماهير الهلال

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أثار خالد المعيوف شقيق عبد الله المعيوف حارس مرمى نادي الاتحاد الجدل، بشأن المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي الهلال، بعد تعادل الفريق أمام ضمك.

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وتعادل الهلال أمام ضمك بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليستقبل بونو هدف جديد مع الزعيم.

ونشر خالد المعيوف عبر حسابه على منصة "إنستجرام" صورة لياسين بونو لحظة استقباله لهدف ضمك الذي تسبب في انتهاء المباراة بالتعادل، معلقًا عليها: " بونو؟؟؟؟".

وتداولت الجماهير الهلالية عبر منصة "إكس" تعليق شقيق خالد المعيوف بشأن ياسين بونو، حيث هاجموه هو وشقيقه بسبب تعليقه الذي يُهاجم فيه الحارس المغربي الذي كان السبب الرئيسي في رحيل عبد الله إلى الاتحاد.

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وعلق أحد المتابعين على ما نشره خالد المعيوف ساخرًا: "لو عبد الله كان خمسة، أحمد ربنك ما هو فيه"، بينما أكد آخر على أن قرار جورج جيسوس برحيل عبد الله أفضل قرار اتخذه.

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