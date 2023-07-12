أخبار الاتحاد اليوم | أسرار صديق أحمد شراحيلي .. وحقيقة مؤامرة نونو سانتو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء "الموافق 12 يوليو 2023م"، وما يدور حول الفريق.

فضح خداع "الرأس المدبر" له .. صديق شراحيلي يفجر كواليس مثيرة حول قضية الشباب ضد الاتحاد

كشف فؤاد أبو هيبة؛ صديق أحمد شراحيلي؛ مدافع الاتحاد السعودي، والشاهد الجديد في قضية اللاعب مع ناديه السابق الشباب، مدليًا بشهادة من شأنها أن تنصف أحد الأطراف بوضوح (طالع التفاصيل).

رسميًا | أول صفقة محلية .. الاتحاد يعلن عن نجمه الرابع الجديد في الصيف الحالي

أعلن نادي الاتحاد، تعاقده بشكل رسمي، مع رابع صفقاته الصيفية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024 (طالع التفاصيل).

بعد محاولات توريطه .. نجم الاتحاد السابق يبرئ نونو سانتو من "المؤامرة المزعومة"

البعض يحاول الزج باسم البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، في مؤامرة مزعومة ضد العميد، بناءً على فكره خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن خرج إبراهيم سويد؛ نجم النادي الجداوي السابق، للدفاع عن البرتغالي (طالع التفاصيل).

عبدالرزاق حمدالله يلمح لمصيره في وجود كريم بنزيما .. وجمهور الاتحاد يرد: "لا تخلينا نكرهك"!

خرج المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، عن صمته أخيرًا بعد أكثر من شهر من التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ملمحًا بطريقة غير مباشرة لمصيره في الموسم المقبل (طالع التفاصيل).

100 مليون ريال تهدد مشاركة كريم بنزيما ونجولو كانتي مع الاتحاد!

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خطر فقدان الصفقات الجديدة، في بداية الموسم الرياضي القادم 2023-2024 (طالع التفاصيل).

ثاني الراحلين من قائمة منبوذي سانتو في الاتحاد .. الشمراني لهذا الفريق!

تلبية لطلب المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، وافق مسؤولو نادي الاتحاد، على الاستغناء عن حمدان الشمراني، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

رسميًا | ليس الأهلي .. عبد العزيز البيشي يرحل عن الاتحاد ويكشف فريقه الجديد

بعد خروجه من حسابات المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، رحل الجناح عبد العزيز البيشي رسميًا، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).