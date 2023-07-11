100 مليون ريال تهدد مشاركة كريم بنزيما ونجولو كانتي مع الاتحاد!

صدمة ترعب الاتحاد قبل بداية الموسم الرياضي الجديد

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خطر فقدان الصفقات الجديدة، في بداية الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

الاتحاد تعاقد في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -، مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، بالإضافة إلى الجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا".

ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، لن يستطيع أي لاعب تعاقد معه العميد الاتحادي، في الصيف الحالي، من المشاركة مع الفريق؛ إلا بعد سداد الديون المترتبة على النادي، والتي تقدر بـ100 مليون ريال سعودي.

وكشفت الصحيفة، عن أن الاتحاد، سيحاول سداد هذا المبلغ، قبل انطلاق مشوار الفريق الأول لكرة القدم، في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ لضمان مشاركة الصفقات الجديدة.

ويستهل نادي الاتحاد، مشواره في بطولة كأس الملك سلمان، يوم 27 يوليو الجاري، عندما يواجه الترجي الرياضي التونسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.