عبدالرزاق حمدالله يلمح لمصيره في وجود كريم بنزيما .. وجمهور الاتحاد يرد: "لا تخلينا نكرهك"!

عدنا للحديث عن مستقبل المهاجم المغربي بعد فترة صمت منه..

خرج المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، عن صمته أخيرًا بعد أكثر من شهر من التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ملمحًا بطريقة غير مباشرة لمصيره في الموسم المقبل.

العميد كان قد تعاقد مع بنزيما في مطلع يونيو الماضي، وهو ما ربطه الكثيرون باقتراب رحيل الساطي عن الفريق، خاصةً وأنه خطف الرقم 9 منه، لكن حمد الله له رأي آخر على ما يبدو.

المهاجم المغربي نشر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورته من تدريبات فريقه خلال معسكر الإعداد الحالي، المقام في مدينة الطائف، معلقًا: "موسم جديد 2023\2024، بسم الله توكلنا على الله".

رسالة حمدالله ترجمها الكثيرون بأنها رسالة غير مباشرة لاستمراره مع النمور في الموسم المقبل، وبينما وجد المغربي الدعم من البعض ورسائل الثقة فيما سيقدمه الموسم المقبل، هنا بعض آخر طالبه بالرحيل..

أحدهم كتب في التعليقات أسفل الصورة: "ياخي ما تفهم انت يعني في كل بوست تنزله لازم نكتب لك نفس الكلام يا ادمي اطلع خلاص اقسم بالله مكانك شاغر مكانك ماله اي وجود بحضور البنز مكانك ماهو لصالحك انك تقعد فيه اطلع والقلب يحبك قبل ما يصير عدوك اطلع من الباب الكبير يا كبير"، فيما علق آخر: "اطلع تكفى اطلع لا تخلينا نكرهك".

Abderrazak Hamdallah Instagram

الوضع لم يختلف كثيرًا عبر "تويتر"، حينما نشر حساب "اتي مينا" صورة حمد الله، فوسط الداعمين، ظهر المعارضون، فكتب أحدهم: "مصيبة وكارثة لو استمر، اللي شاف مستواه الموسم الماضي ويبيه يستمر، مدري كيف يفكر صراحة"، قبل أن يضيف آخر: "اللهم أجرنا في مصيبتنا".

يذكر أن عقد حمدالله مع العميد يمتد لنهاية موسم 2024-2025م، بعدما تم التجديد له في فبراير الماضي.