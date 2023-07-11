رسميًا | ليس الأهلي .. عبد العزيز البيشي يرحل عن الاتحاد ويكشف فريقه الجديد

الكشف عن فريق عبد العزيز البيشي الجديد

بعد خروجه من حسابات المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، رحل الجناح عبد العزيز البيشي رسميًا، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في الميركاتو الصيفي الحالي.

البيشي البالغ من العمر 29 سنة، ارتبط طوال الأيام الماضية، بالانتقال إلى النادي الأهلي؛ بعد 4 سنوات ونصف قضاهم في صفوف الفريق الاتحادي.

ولكن.. نجح نادي ضمك في النهاية، في حسم الصفقة لصالحه، وخطف واحد من أهم اللاعبين المحليين، في مركز الجناح الهجومي، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

ونشر ضمك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو، يظهر فيه اللاعب بقميص الفريق الأول لكرة القدم، مع لحظة توقيعه على العقود.

جدير بالذكر أن عبد العزيز البيشي، سجل 9 أهداف وصنع 15 آخرين، خلال 155 مباراة رسمية مع نادي الاتحاد، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.