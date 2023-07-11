ثاني الراحلين من قائمة منبوذي سانتو في الاتحاد .. الشمراني لهذا الفريق!

حمدان الشمراني سيلعب مع هذا الفريق الموسم القادم!

تلبية لطلب المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، وافق مسؤولو نادي الاتحاد، على الاستغناء عن حمدان الشمراني، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

سانتو طلب الاستغناء عن الثلاثي حمدان الشمراني وعبد الرحمن العبود وعبد العزيز البيشي؛ حيث انتقل الأخير بالفعل، خلال الساعات الماضية، إلى نادي ضمك.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، وافقت الإدارة الاتحادية، على انتقال الشمراني، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت الصحيفة، عن أن الظهير الأيسر البالغ من العمر 26 سنة، سيوقع على عقود انتقاله إلى الوحدة؛ لمدة موسم رياضي واحد فقط، على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو 2024.

الشمراني انضم إلى الاتحاد في صيف 2019، قادمًا من صفوف نادي الفيصلي؛ حيث سجل 7 أهداف وصنع 8 آخرين، خلال 95 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، منذ ذلك الوقت.