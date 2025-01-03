أخبار الاتحاد اليوم | الموافقة على "رحيل" لاعب الفريق إلى الاتفاق .. ومفاجأة لؤي مشعبي أمام الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الجمعة الموافق 3 من يناير 2025م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الجمعة الموافق الثالث من يناير 2025م، وما يدور حول الفريق.

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"انتظروا الإعلان أمام الهلال!" .. لؤي مشعبي يحمس جماهير الاتحاد بـ"مفاجأة" في كلاسيكو الكأس الكبير

زاد لؤي مشعبي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، من حماس جماهير الفريق الأول لكرة القدم، قبل كلاسيكو المملكة الكبير أمام الهلال (طالع التفاصيل).

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لاعب الاتحاد إلى الاتفاق "معارًا" في الشتوية

وافق نادي الاتحاد على انتقال أحد لاعبيه، إلى صفوف فريق الاتفاق، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، سينتقل أحمد بامسعود، ظهير أيسر الفريق الاتحادي، إلى نادي الاتفاق، على سبيل الإعارة.

خطوة واحدة تحسم الأمور .. الكشف عن موقف الاتحاد من استمرار أحمد شراحيلي

كشف الإعلامي فارس الفزي، عن آخر مستجدات تجديد عقد أحمد شراحيلي مدافع الاتحاد مع فريقه، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر (طالع التفاصيل).

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دفعة فنية كبيرة .. الاتحاد يستعيد أهم أوراقه قبل مواجهة الهلال بكلاسيكو كأس الملك

يستعد نادي الاتحاد لمواجهة الهلال في بطولة كأس الملك، حيث استعاد أهم وأبزر أوراقه الأساسية، لتعزيز تشكيلته في مباراة الكلاسيكو المنتظرة (طالع التفاصيل).

فيديو | "سأظل مشجعًا لكم إلى الأبد" .. رسالة مؤثرة من أحمد حجازي لنادي الاتحاد في احتفالية المئوية

حرص النجم المصري أحمد حجازي، مدافع نادي نيوم، على توجيه رسالة مؤثرة إلى نادي الاتحاد وجماهيره، بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام هجري على تأسيسه، و97 عامًا ميلاديًا (طالع التفاصيل).

الضربات تتوالى على الهلال! .. محترف جديد ينضم إلى ميتروفيتش في "قائمة الإصابات" قبل كلاسيكو الاتحاد

في الوقت الذي يسابق فيه أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "الزمن"، من أجل الشفاء من الإصابة واللحاق بكلاسيكو المملكة الكبير أمام الاتحاد؛ تعرض الزعيم لضربة جديدة قوية (طالع التفاصيل).

"منافسة الهلال والاتحاد صعبة ولكن" .. كريستيانو رونالدو يتحدث عن عقده و"حلمه الأكبر" في النصر

اعترف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، بصعوبة المنافسة مع الهلال والاتحاد، فيما طمأن الجماهير بأن فريقه سيحاول، وهذا العام سيكون عامًا جيدًا للنصر، مضيفًا بالعربية "إن شاء الله" (طالع التفاصيل).

3 أندية أغرته بالمال! .. الكشف عن "الراتب الضخم" الذي رفضه ماركوس راشفورد للانتقال إلى السعودية

وجّه ماركوس راشفورد، مهاجم نادي مانشستر يونايتد، ضربة قوية إلى الفرق السعودية المهتمة بالتعاقد معه، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025" (طالع التفاصيل).

نونو سانتو .. رحل عن الاتحاد بسبب بنزيما ليُعيد أمجاد بريان كلوف في نوتنجهام فورست

من الطبيعي أن يتم ربط نجاح أي مدرب مع نوتنجهام فورست بأسطورة النادي الأعظم بريان كلوف، ولكن على مدار السنوات الماضية لم يقترب أحدهم أبدًا من ما فعله نونو سانتو (طالع التفاصيل).