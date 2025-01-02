"انتظروا الإعلان أمام الهلال!" .. لؤي مشعبي يحمس جماهير الاتحاد بـ"مفاجأة" في كلاسيكو الكأس الكبير

الاتحاد يسير بشكل رائع مع مدربه لوران بلان..

زاد لؤي مشعبي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، من حماس جماهير الفريق الأول لكرة القدم، قبل كلاسيكو المملكة الكبير أمام الهلال.

الاتحاد يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم 7 يناير 2025، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي.

وقال مشعبي في مقطع فيديو، إن الإدارة الاتحادية ستُعلن عن "مفاجأة كبرى" خلال الفترة القادمة؛ دون أن يذكر أي تفاصيل عنها.

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هُنا.. ظهر صوت في الخلفية يتحدث عن أن هذه المفاجأة سيتم الإعلان عنها، على أرضية الملعب أمام الهلال؛ ليرد مشعبي بالقول: "نعم.. إن شاء الله".

ويقدم الاتحاد موسمًا رائعًا في 2024-2025؛ حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

جدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري، برصيد 36 نقطة من 12 انتصارًا مقابل هزيمة؛ وبفارق نقطتين عن نادي الهلال، صاحب "المركز الثاني".