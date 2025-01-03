الضربات تتوالى على الهلال! .. محترف جديد ينضم إلى ميتروفيتش في "قائمة الإصابات" قبل كلاسيكو الاتحاد

الهلال يعيش أوقاتًا صعبة مع الإصابات..

في الوقت الذي يسابق فيه أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "الزمن"، من أجل الشفاء من الإصابة واللحاق بكلاسيكو المملكة الكبير أمام الاتحاد؛ تعرض الزعيم لضربة جديدة قوية.

الهلال يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء يوم 7 يناير الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خدم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وأعلن الهلال في بيانٍ رسمي، مساء اليوم الجمعة، تعرض سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الفريق الأول؛ للإصابة في العضلة الضامة.

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وأشار الزعيم الهلالي إلى أن سافيتش، تواجد في عيادة النادي اليوم الجمعة، ومن المقرر أن يجري أشعة غدًا السبت؛ لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن الملاعب.

ولم يكن سافيتش "الغائب الوحيد"؛ حيث كشف الهلال عن عدم مشاركة جواو كانسيلو، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، في تدريبات اليوم الجمعة أيضًا.

وأكد الهلال أن غياب كانسيلو البالغ من العمر 30 سنة، عن التدريبات الجماعية للفريق الأول؛ يأتي بسبب معاناته من "الإنفلونزا".

جدير بالذكر أن الهلال يحتل "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025، برصيد 34 نقطة من 13 جولة؛ وبفارق نقطتين عن نادي الاتحاد "المتصدر".