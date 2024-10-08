أخبار الأهلي اليوم | منافسة محلية وخليجية على التعاقد مع رينارد، والرئيس مهدد بالعقاب

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 8 أكتوبر 2024.
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صب البنزين على نار الأهلاوية .. رئيسه: الأهلي "حساس" مع الأخدود وهذا سر انتصارنا عليه
مدافع الهلال سعيد بالفوز الكبير على الشرطة
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لعنة المرض تصيب اللاعبين القدامى .. فيديو يثير الاستياء بعد جراحة نجم الأهلي وإصابة مدافع الاتحاد بجلطة
الثنائي حالته تحسنت خلال الساعات الماضية..
فيديو | "كفاكم كذبًا وتدليسًا!" .. ياسر القحطاني ينتفض بعد "شيطنة" الهلال ويوجه رسالة إلى الأهلي
رسالة شديدة اللهجة من ياسر القحطاني..
"غيابه سيطول!" .. تطورات جديدة في إصابة لاعب الأهلي
ملف شائك داخل النادي الأهلي..
"اقتحم الملعب بسبب ميتروفيتش" .. سر جديد يبرئ جيسوس من التأثير على حكم كلاسيكو الهلال والأهلي
لقطة جدلية أثارت غضب الكثيرين..
"أنتِ ست الكل" .. جورجينا تتسبب في حرب جديدة ضد عيسى الحربين دفاعًا عن فهد العتيبي
صديقة كريستيانو رونالدو تفتح جبهة جديدة ضد المعلق عيسى الحربين..
"يواجه منافسة من فريق سعودي وعملاق إماراتي!" .. الأهلي يخطط للتعاقد مع هيرفي رينارد
ماتياس يايسله يواجه خطر "الإقالة" في أي وقت..
عقوبة انضباطية كبرى تهدد رئيس الأهلي .. والتصرف القانوني للحكم الرابع تجاه جيسوس بعد دخوله أرض الملعب!
كلاسيكو الأهلي والهلال يخرج المزيد من جعبته..
حدثت في مباراة الاتحاد .. فهد المرداسي عن واقعة "دعس" لاعب الأهلي في الكلاسيكو: ليس هناك تشابه!
المرداسي يكشف الاختلاف بين لقطتي علي مجرشي ورومارينيو..