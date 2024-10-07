"يواجه منافسة من فريق سعودي وعملاق إماراتي!" .. الأهلي يخطط للتعاقد مع هيرفي رينارد

ماتياس يايسله يواجه خطر "الإقالة" في أي وقت..

رصد مجلس إدارة شركة النادي الأهلي السعودي، اسمًا تدريبيًا جديدًا؛ لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للألماني الشاب ماتياس يايسله.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

يايسله تولى تدريب الأهلي في صيف عام 2023؛ حيث قاد الفريق لاحتلال "المركز الثالث" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، في موسمه الأول؛ إلا أن النتائج تراجعت بشكل كبير على المستوى المحلي، مع بداية العام الرياضي الحالي 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "فوت ميركاتو"، مساء اليوم الإثنين، عن اهتمام كبير من الإدارة الأهلاوية، بـ"التعاقد" مع الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني الأسبق للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

GOAL

الصحيفة الفرنسية الشهيرة أشارت إلى مواجهة الأهلي، منافسة شرسة للتعاقد مع رينارد، من ناديي القادسية السعودي والوصل الإماراتي، اللذين يرغبا في الحصول على توقيع هذا المدرب أيضًا.

وأوضحت أن إدارة نادي الوصل، تواصلت بالفعل خلال الساعات القليلة الماضية، مع حاشية المدير الفني الفرنسي؛ لمعرفة رأيه في قيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وأعلنت الصحفية أن هيرفي رينارد البالغ من العمر 56 سنة، منفتح على جميع الخيارات المتاحة أمامه؛ حيث أكد على رغبته في حل مستقبله، قبل شهر يناير من العام الجديد "2025".

جدير بالذكر أن رينارد تولى قيادة منتخب السعودية الأول، في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2023، وحقق معه فوزًا تاريخيًا على الأرجنتين، في كأس العالم "قطر 2022"، قبل الرحيل لتدريب سيدات فرنسا، والذي تركهن رسميًا في أغسطس الماضي.