أخبار الانتقالات: انتقام باريس سان جيرمان من ريال مدريد على طريقة برشلونة ونيمار

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الخميس 23 أبريل 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو الصيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الخميس 23 أبريل 2020.

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أخبار سوق الانتقالات اليوم الخميس 23 أبريل 2020:​

إنتر يستعلم عن إمكانية ضم بوجبا

ذكرت "توتوسبورت" أن مدير القطاع الرياضي لنادي إنتر بيبي ماروتا اتصل بمينو رايولا،وكيل نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، للاستعلام عن مدى إمكانية ضمه.

الصحيفة أوضحت أن تكلفة ضم اللاعب قد تبلغ 250 مليون ما بين قيمة الصفقة في حدود 50 مليون يورو، وراتبه لمدة ثلاثة أو أربعة مواسم.

برشلونة ينفتح على بيع أرتور

أوضحت "توتوسبورت" أن برشلونة أصبح الآن منفتحاً بشكل أكبر على بيع متوسط ميدانه أرتور ميلو، وأنه قد يكون المفتاح لإقناع إنتر ببيع لاوتارو مارتينيز.

الصحيفة تحدثت عن وجود تخوف وحيد في إدارة إنتر بخصوص اللاعب، وهي بخصوص عقليته وتصرفاته المثيرة للجدل خارج الملعب.

برشلونة يحاول خطف فيرنر من ليفربول

بدأ نادي برشلونة الإسباني، في وضع خطط بديلة له لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بحالة الفشل في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر.

لاوتارو يعتبر الهدف الرئيسي لبرشلونة ومدربه كيكي سيتين، لكن إنتر لا يريد التخلي عن اللاعب بسهولة، ويطمح في الحصول على 111 مليون يورو نظير بيعه.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت أن الأزمة المالية لبرشلونة في الوقت الحالي، تجعله غير قادر على تلبية مطالب نظيره الإيطالي في الصفقة.

وهو ما دفع النادي الكتالوني للتفكير بشدة في تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني، الذي يقدم مستويات مميزة مع الفريق على مدار الموسمين الماضيين، الذي يُعد هدفًا رئيسيًا لليفربول في الصيف المقبل.

وتعتبر الميزة الأهم في المهاجم الألماني، هي قدراته التهديفية العالية، مع سعره الذي لن يتجاوز مبلغ 60 مليون يورو وفقاً لما أكدته العديد من التقارير الصحفية.

هل ينتقل توماس بارتي إلى آرسنال؟

حالة كبيرة من الجدل كان بطلها توماس بارتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد الساعات الأخيرة، سواء بالبقاء مع النادي الإسباني أو الانضمام لآرسنال في الصيف.

والد اللاعب خرج في تصريحات للإذاعة الغانية قائلا:"تحدثت مع ابني بعد سماع شائعات انتقاله لآرسنال، أخبرني أن هناك بعض المفاوضات ولكن الأمر يتعلق بمطالب أتلتيكو".

وأضاف:"لو ذهب لآرسنال سيكون ذلك جيداً، هناك العديد من المشجعين لهم في غانا، لذلك تسعدني رؤيته يلعب لهم في حالة الاتفاق على كيفية رحيله".

ومن جانبها ردت وكالة "JJ Sport" التي تمثل توماس بارتي على تصريحات والده:"هذه أنباء غير صحيحة أبداً، لا توجد أي مفاوضات مع آرسنال".

باريس سان جيرمان يخطط للانتقام من ريال مدريد عبر هالاند

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لتوجيه صفعة قوية لريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، بسبب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن باريس يخطط للانتقام من ريال مدريد بعد محاولاته لتفكيك انضباط لاعبيه، بالتفاوض مع إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، أحد الأهداف الرئيسية للمدرب زين الدين زيدان.

برشلونة يتصدر سباق التوقيع مع موهبة بريشيا

دخل نادي برشلونة الإسباني، بكامل قوته في سباق التعاقد مع ساندرو تونالي لاعب بريشيا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

تونالي يعتبر من أبرز المواهب الشابة في إيطاليا، حيث جذب أنظار العديد من الأندية الكبيرة أبرزها مانشستر سيتي وإنتر ويوفنتوس وريال مدريد.

أتلتيكو مدريد يطلب مبلغًا خرافيًا للتفريط في ساؤول

أوردت صحيفة "ماركا" الإسبانية رفض إدارة أتلتيكو مدريد التفاوض حول ساؤول نيجويز، إذ أنها لن تفرط فيه سوى بدفع الشرط الجزائي الموجود في عقده مع النادي العاصمي والبالغ 150 مليون يورو.

الدولي الإسباني حاليًا هو أحد أهداف مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، فبالنسبة لأولي جونار سولشاير، يُعد ساؤول هو القطعة الناقصة في منتصف ميدان الشياطين الحُمر، وقد يكون بمثابة البديل لبول بوجبا المتوقع رحيله في الميركاتو إلى ريال مدريد.

لكن بحسب ماركا، فإن آمال المانيو في الظفر بخدمات ساؤول ستصطدم بعائقين، أولهما هو إدارة أتلتيكو مدريد، والتي صرح مصدر منها للصحيفة أن التفاوض حول سعر اللاعب غير مطروح بالمرة، وأن من يريده عليه بدفع 150 مليون يورو.

أما الثاني فهو فيروس كورونا، حيث لن يكون في مقدور أي نادٍ في الفترة المقبلة أن يدفع مبلغًا مثل قيمة الشرط الجزائي في عقد ساؤول، وبحسب تأكيدات ماركا فإن إدارة المانيو كانت ترصد فقط 80 مليون يورو فقط لإتمام الصفقة.

ريال مدريد يعرض مقايضة يوفيتش برويز

يسعى نادي ريال مدريد بكل ما أوتي من قوة للحصول على خدمات اللاعب الإسباني فابيان رويز نجم وسط ملعب فريق نابولي .

وعلم جول.كوم أن ريال مدريد يسعى لتخفيض سعر الصفقة عن طريق إدخال اللاعب الصربي لوكا يوفيتش فيها، حيث سيحتاج فريق نابولي لمهاجم في الموسم المقبل.

وتقدر القيمة السوقية لفابيان رويز بحوالي 50 مليون يورو، كانت هي القيمة التي ضمه بها ريال مدريد مع بداية الموسم الجاري.

تلميحات لانضمام إيكاردي إلى نابولي

فتح إيليو ليميريو بينو، المستشار القانوني لعائلة ماورو إيكاردي، الباب أمام نابولي للحصول على موكله في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، عندما أكد على أنه يحبذ فكرة الانضمام لنادي الجنوب منذ فترة طويلة.

"من الواضح أن واندا هي زوجته ومن تهتم بمصلحته، أعرف ماورو جيدًا إنه مثل الابن لي، لقد كانت فكرة الانضمام إلى نابولي محببة إليه دائمًا."

وأتم "ربما يكون نابولي هو النادي المناسب ليتوهج فيه، لذلك لا يوجد على الإطلاق شيء ضد هذا النادي.".

بيكهام يحاول ضم رودريجيز إلى إنتر ميامي

مصادر خاصة لـ"جول" أكدت دخول بيكهام في مفاوضات جدية مع فلورنتينو بيريز، حول إمكانية التعاقد مع خاميس رودريجيز صانع ألعاب ريال مدريد .

وأوضحت أن الإنجليزي تجمعه علاقة جيدة جداً برئيس النادي الإسباني، مما قد يجعل الأمور أكثر سهولة، خاصة لعدم حاجة النادي لخدمات اللاعب الكولومبي المُهمش بتشكيل المدرب زين الدين زيدان.

هل ينتقل مبابي مجانًا لريال مدريد؟

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن الأمور تبدو في غاية الصعوبة على مبابي للانتقال لريال في أقرب فرصة ممكنة، رغم مماطلته في التوقيع على عقد جديد مع باريس.

وعلى الجانب الآخر يريد ريال الحصول على خدمات مبابي، ولكن خلال فترة الانتقالات الصيفية بالعام القادم 2021، لعدم توافر الأموال في الوقت الحالي.

ويخشى باريس في أن يتسبب رحيل المهاجم الشاب عن النادي الآن، في توجيه رسالة تشير إلى حالة من الضعف وفشل في الحفاظ على النجوم الكبار.

وتأتي هذه الأنباء تزامناً مع تصريحات يفان لي مي وكيل أعمال فيرلاند ميندي ظهير ريال، بأن مبابي كان سينضم للنادي الإسباني هذا الصيف لولا الأزمة المالية التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا.

اقتراب الاتفاق بين إنتر وبرشلونة حول لاوتارو

آخر التقارير الواردة من شبكة سكاي سبورتس أشارت إلى أن برشلونة قد رفض مقترح إنتر باستبدال لاوتارو بأرتور وتمسك بالدولي البرازيلي، غير أن مقترحًا آخر قد برز في الساعات المقبلة.

النيراتزوري بات من أكثر الطامحين في التعاقد مع نيلسون سيميدو، كما دخل كارليس آلينيا في حساباتهم، وربما أن الاسمين قد يعززان إمكانية إتمام الصفقة كونهما خارج حسابات المدرب كيكي سيتين.

وكيله: جورجينيو باقٍ في تشيلسي

نفى جواو سانتوس، وكيل أعمال جورجينيو، لاعب تشيلسي ، وجود مفاوضات بينه وبين يوفنتوس لضم موكله في سوق الانتقالات الصيفية، كما أكد على احتمالية تمديد لاعبه لناديه البلوز خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكيله في تصريحات للصحافة قال عن إمكانية انضمامه ليوفي "قرأت ذلك ولكن لم يتصل بي أحد من هناك، لم يتصل بي ساري أو فابيو باراتيشي للسؤال عن جورجينيو.".

كما أضاف "حتى الآن لا أعرف شيئًا على الإطلاق حول هذا الأمر، اللاعب سعيد للغاية في لندن ويثبت قيمته يومًا تلو والآخر، كما أن لا يزال أمامه ثلاث سنوات في عقده هناك، وفي يوليو قد نبدأ في مفاوضات للعام الرابع.".

نيوكاسل يُخطط للتعاقد مع ميرتينس وكافاني

تداولت تقارير صحفية عزم ملاك نيوكاسل يونايتد الجُدد من المملكة العربية السعودية التعاقد مع الثنائي دريس ميرتينس وإدينسون كافاني لدعم مركز المهاجم الصريح خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

الجديد وبحسب تقرير من شبكة "ESPN "، فإن الإدارة تضع عينها نصب التعاقد مع الثنائي ميرتنس وكافاني، وهما من ينتهي تعاقدهما في نابولي وباريس سان جيرمان بنهاية الموسم، مما يعني انضمامهما مجانًا لنيوكاسل في صفقتين رابحتين من العيار الثقيل للنادي الإنجليزي.

فالنسيا يعرض رودريجو مورينو للبيع وترقب من ريال مدريد وبرشلونة

لم يفقد بيتر ليم، مالك فالنسيا، الأمل في جني الأموال الطائلة من خلف الخفافيش، وهذه المرة بعدما قرر الاستغناء عن خدمات نجم فريقه الأول، رودريجو مورينو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما جاء في تقارير صحيفة "ماركا" فإن الصيف المقبل سيشهد محاولة جديدة من ليم للتخلص من صاحب الـ29 عامًا، وقد تكون هذه المحاولة بمثابة الفرصة الأخيرة لبيعه بمبلغ كبير، فينتهي تعاقد اللاعب بحلول صيف 2022 والصبر عليه لعام إضافي سيقلل من قيمته كالمعتاد.

القيمة التي يحلم المالك السنغافوري بيع لاعبه بها هي 60 مليون يورو، ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي ستعيشها كرة القدم، لا يزال ليم متفائلًا من إمكانية الربح من خلف لاعبه وبيعه خصوصًا وبعد إظهار أقطاب الليجا اهتمامهم به في السنتين الأخيرتين.

مانشستر يونايتد يسعى خلف جواو فيليكس

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن وجود رغبة من قبل نادي مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات اللاعب البرتغالي جواو فيليكس من صفوف أتلتيكو مدريد .

وأوضحت التقارير أن أتلتيكو مدريد لن يقبل ببيع اللاعب في الوقت الحالي، بالأخص مع بداية تألقه وتأقلمه في صفوف النادي، وللقيمة المالية الكبيرة التي دفعها فيه والتي تجاوزت الشرط الجزائي بسبب عدم قدرتهم على دفعه بشكل كامل على دفعة واحدة.

في المقابل أكدت أن وكيل اللاعب جورج مينديش قد تواصل بالفعل مع مانشستر يونايتد، وسيبدأ في ممارسة الضغط على أتلتيكو مدريد للموافقة على الصفقة المنتظرة.

برشلونة وريال مدريد يتصارعان على تيمو فيرنر

يحاول برشلونة وريال مدريد دعم خط الهجوم لديهما خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل بالعديد من الأهداف المحتملة التي تناولتها الأنباء في الأيام الماضية.

وانضم لخطط برشلونة وريال مدريد البديلة هذا الأسبوع اللاعب تيمو فيرنر مهاجم فريق لايبزيج الألماني بحسب ما أكدت مصادر داخل الناديين لجول.كوم.

ولم يتقدم برشلونة أو ريال مدريد بأي عروض حتى الآن لنادي لايبزيج وهو ما أكده رئيس النادي قبل أيام في تصريحات صحفية، حيث أكد على رغبته في استمرار اللاعب معه خلال الفترة المقبلة.

ساديو ماني يرفض الرحيل عن ليفربول إلا لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن تمسك النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول بالاستمرار رفقة الريدز خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت مجلة "فرانس فوتبول" والتي أكدت أن ماني قرر الاستمرار مع الريدز إلا في حالة تقديم ريال مدريد عرضًا لضمه.

وأوضحت المجلة أن اللاعب سعيد في صفوف الريدز لكن اللعب في صفوف ريال مدريد يعد أمرًا مختلفًا بالنسبة له، وكذلك بالنسبة لناديه ليفربول الذي لن يستطيع اقناعه بالاستمرار لو أراده الملكي.

بوروسيا دورتموند ينافس نيوكاسل وإنتر على فيدال

كشف رينالدو رويدا، المدير الفني لمنتخب تشيلي، عن أن لاعبه أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، يحظى باهتمام كبير من بوروسيا دورتموند من أجل ضمه إلى سيجنال إيدونا بارك خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

"على حد علمي، فهناك فرصة لأن يعود مرة أخرى إلى إيطاليا. دورتموند أيضًا كان مهتم به جدًا مؤخرًا، ولكن لا يوجد شيء ملموس حتى الآن، علينا أن نتحلى بالصبر للتوصل إلى القرار النهائي.".

نيوكاسل يونايتد كان آخر الأندية المهتمة بضم فيدال بعد شراء صندق الاستثمار السعودي للنادي ورغبتهم في ضم لاعبين من طراز رفيع، مع تأكيدات أن صاحب الـ32 عامًا سيرحب بتلك الخطوة حال وصول ماسيميليانو أليجري للقيادة الفنية في سانت جيمس بارك.