أخبار الهلال اليوم | مستقبل جيوفينكو والشهري في خطر

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 14 إبريل

تصدرت تصريحات خالد الغامدي وسوق انتقالات الفريق أخبار الهلال اليوم الثلاثاء.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الثلاثاء 14 إبريل 2020 ...

كورونا قد يطيح بـ"جيوفينكو" من الهلال في الصيف

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن مستقبل الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. التفاصيل هنا

الغامدي يكشف تفاصيل توقيعه للهلال وسبب انتقاده لحمد الله

تحدث خالد الغامدي؛ لاعب النصر السابق والفيصلي السعودي الحالي، عن كواليس توقيعه للهلال، نافيًا وجود أي ضغوطات من إدارة العالمي وقتها ليتراجع عن قراره. التفاصيل هنا

القحطاني يكشف كواليس فوز الهلال على الاتحاد في مباراة "شعرة ياسر"

كشف ياسر القحطاني لاعب الهلال المعتزل كواليس مباراة فريقه أمام الاتحاد في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي موسم 2007/ 2008، والتي شهدت فوز الأزرق؛ ليتوج باللقب، وكانت تحمل مباراة "شعرة ياسر". التفاصيل هنا

هل ظهرت مع الهلال؟ لاعب بنفيكا السابق يكشف نقطة ضعف كويلار

كشف جويليرمي سيكويرا لاعب بنفيكا السابق نقطة ضعف جوستافو كويلار نجم وسط الهلال الحالي والتي جعلت جورج جيسوس المدير الفني لفلامنجو يُوافق على رحيله خلال سوق الانتقالات الصيفي 2019. التفاصيل هنا

الوحدة والأهلي يُهددان آمال الهلال في الحفاظ على مهاجمه

الهلال لم يتقدم حتى الآن بعرض رسمي لضم صالح الشهري المعار من الرائد نهائيًا لصفوفه، وهناك أندية تحاول استغلال الأمر. التفاصيل هنا

المتحدث باسم النصر يُوضح الفارق بين توقيع خالد الغامدي وعوض خميس للهلال

لم يُفوت سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم نادي النصرالسعودي الجدل الدائر حول تصريحات خالد الغامدي دون تعليق، والتي أعلن لاعب الفيصلي خلالها توقيعه عقدًا رسميًا مع الهلال عام 2014 وخلال تواجده مع العالمي. التفاصيل هنا