القحطاني يكشف كواليس فوز الهلال على الاتحاد في مباراة "شعرة ياسر"

ليلة المباراة أنا ومحمد الدعيع نتشارك نفس الغرفة في المعسكر

كشف ياسر القحطاني لاعب الهلال المعتزل كواليس مباراة فريقه أمام الاتحاد في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي موسم 2007/ 2008، والتي شهدت فوز الأزرق؛ ليتوج باللقب، وكانت تحمل مباراة "شعرة ياسر".

وكان الحساب الرسمي للهلال عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" قد نشر فيديو لأبرز لقطات المباراة الحاسمة وعلق : “في مثل هذا اليوم قبل 12 سنة.. حقّقنا الدوري بعد فوزنا على الاتحاد ليلة لا تنسى للزعماء”.

المزيد من الفرق

وواصل حساب الهلال مغردًا : “سبق المباراة بيوم حوار بين محمد الدعيع وياسر القحطاني كان نهايته ذهب جزء منه: سجّل واترك الباقي علي.. شاركنا ذكرياتك مع المباراة ووين شفتها وكم عمرك وقتها؟”.

ورد القحطاني على تغريدة حساب الهلال : “ليلة المباراة أنا ومحمد الدعيع نتشارك نفس الغرفة في المعسكر، جاهزين للنوم ومطفين الأنوار قلت تخيل بس لو اسجل في بداية المباراة”.

وأكمل : “الدعيع فزّ من السرير وشغل الأنوار.. قال لا الله يرحم والديك لا تسجل الشوط الأول بيضغطنا الاتحاد وسجل الشوط الثاني واترك الباقي عليه.. نجومكم كانوا على الموعد والحمد لله قدرنا نفرح جمهورنا العظيم”.

وأنهى قائلًا: “دوري 2008 من أصعب الدوريات اللي لعبناها، تقريبًا الدور الثاني كاملًا كنا نفوز في آخر الدقائق، إضافة لقوة الاتحاد تلك الفترة فريق لا يقهر ولعب بفرصتين أمامنا وعلى أرضه ومع ذلك فزنا يا مدور الهين ترى الكايد أحلى”.

أحمد موسى : سأرحل عن الرياض وهذا موقفي من العودة إلى النصر

يُذكر أن هدف القحطاني ساهم في تحقيق الهلال لبطولة الدوري السعودي حينها، قبل أن يُصبح دوري محترفين.