كورونا قد يطيح بـ"جيوفينكو" من الهلال في الصيف

جيوفينكو يشترط على إدارة الهلال

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن مستقبل الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جيوفينكو من أبرز المحترفين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي رفقة الهلال الذي يتصدر ترتيب البطولة.

الدوري السعودي للمحترفين توقف بسبب تجميد النشاط الرياضي، لمكافحة تفشي فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة في جميع أنحاء العالم.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الإثنين، أن شرط جيوفينكو للموافقة على تخفيض الرواتب إلى 50 % جاء بالموافقة على الرحيل.

وأعلن نادي الهلال، عن تخفيض الرواتب إلى 50 % للمساهمة مع الإدارة لمواجهة أزمة جائحة كورونا خلال الفترة الحالية.

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وأكدت صحيفة "أرنابولي" الإيطالية، اليوم الإثنين، أن اللاعب يرغب في الرحيل نهاية الموسم واستغل طلب الإدارة بتخفيض الرواتب إلى 50 % لوضع شرط المغادرة على النادي.

وأشارت تقارير مؤخرًا، إلى رغبة فريقي إنتر ميلان وبارما بضم جيوفينكو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الصفوف استعدادًا للموسم المقبل.