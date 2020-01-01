أخبار الهلال اليوم | شروط إدواردو للتجديد، ووصول الأجانب للرياض

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 23 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020 ...

الهلال يُمدد إعارة المفرج والدوسري

وافقت إدارة الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل على تمديد إعارة الثنائي متعب المفرج ومحمد الدوسري حتى نهاية الموسم الجاري.

المزيد من الفرق

وتنتهي عقود إعارة اللاعبين إلى الشباب والرائد بنهاية يونيو الجاري لكن الهلال وافق على تمديدهما حتى نهاية الموسم بسبب توقف النشاط الكروي إثر جائحة فيروس كورونا.

تويتر الهلال يرصد عودة الأجانب إلى الرياض

رصدت حسابات الهلال على السوشيال ميديا خاصة سناب شات وتويتر عودة اللاعبين الأجانب إلى الرياض تمهيدًا لبدء التدريبات الجماعية استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي.

فواز القرني يجيب .. هل كان قريبًا من الهلال؟ ويختار الأفضل بالدوري

حارس مرمى الاتحاد فواز القرني يتحدث عن مفاوضاته السابقة مع ا. التفاصيل هنا

لاعبو الهلال والعين والدحيل والريان يتنافسون ضمن تشكيلة الأفضل بآسيا

استفتاءات الاتحاد الآسيوي النشطة خلال فترة توقف النشاط الكروي مستمرة. التفاصيل هنا

خاص | كواليس تمديد عقد إدواردو .. شرط غريب وخطوة واحدة على التجديد