"يجب شكوى حمدالله للمحاكم .. وعبدالغني يضايقه"

سر أزمات عبد الرزاق حمد الله

أشعل عبد الرحيم حمد الله، شقيق عبد الرزاق مهاجم فريق نادي النصر الأمور، بعد تلميحاته ضد حسين عبد الغني المدير التنفيذي للعالمي خلال الساعات الماضية، مما جعل الجميع يتحدث عن اقتراب انتهاء علاقة المهاجم المغربي مع النادي الأصفر.

وتنبأ البعض بأن هناك أزمة بين حمد الله وحسين عبد الغني خلال الفترة الحالية، قد تتسبب في رحيل اللاعب المغربي خلال الفترة المقبلة.

شكوى حمد الله إلى المحاكم السعودية:

الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي تحدث عن تلميحات عبد الرحيم حمد الله شقيق عبد الرزاق مهاجم النصر، عبر برنامج "الحصاد الرياضي" المذاع عبر قناة 24 الرياضية السعودية.

الرشيدي قال : "أتمنى من إدارة النصر، إذا كان شقيق عبد الرزاق حمد لله هو وكيله، يجب الرفع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وإذا ثبت هذا الأمر يتم إيقاف شهادة وكيل أعماله".

وواصل: "إذا كان شقيق حمد الله ليس وكيله، فهناك طرق لتشويه سمعة نادي، ويجب أن يتم رفع قضية في المحاكم السعودية، لأنه يجعل هناك مشاكل بين النادي واللاعب".

عايد الرشيدي : أتمنى من إدارة نادي النصر الرفع للفيفا للتأكد من وكيل أعمال "حمدالله".

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/0VARmvlMcp — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) October 2, 2021

لماذا يوجد هناك أزمة بين حمد الله وحسين عبد الغني؟

هتان النجار قال خلال تصريحات عبر برنامج "الحصاد الرياضي" :"قبل فترة خرجت عبر الحصاد الرياضي، وقلت أن الأمور تسير إلى إنهاء العلاقة بين حمد الله ونادي النصر، والجماهير خرجت وهاجمتني".

واستطرد قائلًا: "بالفعل العلاقة بين عبد الرزاق وحسين عبد الغني ليست على ما يرام، وبدأت فعليًا بعد مباراة النصر والفيصلي الودية التي انتهت بالتعادل، كانت هناك ملاحظات من جانب حسين عبد الغني لعبد الرزاق حمد الله، خاصة في موضوع شارة القيادة، وهو الأمر الذي جعل اللاعب يشعر بضيق وأنه أصبح غير مرغوب فيه".

وأردف: "احترامًا للعقد وجماهير النصر فضل عبد الرزاق حمد الله عدم الخوض في هذا الموضوع، هذه المعلومات وصلت لي من مقربين للاعب".

واختتم النجار تصريحاته قائلًا: "شقيق حمد الله يلمح إلى أن عبد الرزاق يتعرض لمضايقات من جانب حسين عبد الغني، والأيام القادمة كفيلة لكشف عن ما يتعلق بالعلاقة بين عبد الرزاق وحسين عبد الغني".

هتان النجار – جدة: أؤكد للمرة الثانية أن العلاقة بين "حمد الله وحسين عبد الغني" ليست على ما يرام .

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/6agjtkvpof — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) October 2, 2021

ماذا قال شقيق عبد الرزاق حمد الله عن حسين عبد الغني؟

ونشر عبد الرحيم حمد الله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لحسين عبد الغني، حيث علق عليها قائلًا: "لست واثقًا مما يخطط له حسين عبد الغني".

هذه ليست المرة الأولى التي ينشر عبد الرحيم شيئًا متعلقًا بشقيقه، حيث تحدث من قبل عن تعثر مفاوضات تجديد عقد المهاجم المغربي مع النادي السعودي.

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