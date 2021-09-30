المهاجم المغربي غاب عن مواجهة النصر وأبها الليلة بداعي الإصابة

قام سعد آل مغني؛ العضو الذهبي الأسبق لنادي النصر السعودي، بالسخرية من وضع المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، مطالبًا بكي عقله حتى يعود لطبيعته.

ماذا فعل حمد الله؟

المهاجم المغربي يغيب عن مواجهة النصر وأبها، المقامة حاليًا، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الجهاز الطبي كان قد أوضح بالأمس أن اللاعب يعاني من آلام عضلية، سيخضع على إثرها اليوم الخميس، لأشعة، لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب.

لكن وفقًا للتقارير فإن الاستبعاد من المباراة جاء لأسباب فنية من قبل المدير الفني البرازيلي ماركوس سيزار.

"علاجه الكي"

ذهبي العالمي الأسبق يبدو أنه لم يقتنع بالأسباب الطبية التي أعلن عنها الجهاز الطبي للفريق، فعلق مستهزأً بالمهاجم المغربي.

وكتب آل مغني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الف سلامه على اللاعب حمدالله، عنده اصابه في مخه وتفكيره، علاجه الكي".

وتفاعل عدد من جمهور النصر مع تغريدة آل مغني، مهاجمين حمد الله، ومتهمين إياه بالتمرد لزيادة راتبه، خاصةً بعدما سحب البرازيلي أندرسون تاليسكا البساط من تحت أقدامه.

الف سلامه

على اللاعب حمدالله

عنده اصابه في مخه وتفكيره

علاجه

الكي — سعد آل مغني (@saadalmughni) September 30, 2021

ماذا قدم حمد الله بالموسم الجاري؟

المهاجم المغربي شارك في أربع مباريات بالدوري السعودي الموسم الجاري، سجل ثلاثة أهداف.

لكن هاجمه الجمهور بشدة بعدما أهدر ضربة جزاء في الربع ساعة الأخيرة من كلاسيكو الاتحاد، الذي خسره العالمي بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الخامسة.

على المستوى الآسيوي، خاض حمد الله ست مباريات في النسخة الحالية من دوري الأبطال، سجل خلالها أربعة أهداف، وصنع هدف آخر.

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