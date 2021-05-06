العالمي حقق الفوز أمام الفيصلي برباعية

سلط الإعلامي الرياضي محمد الدويش الضوء على بعض الأمور التي تقلق في نادي النصر السعودي، رغم الفوز الكبير أمام الفيصلي أمس الأربعاء.

العالمي حقق الفوز أمام العنابي برباعية مقابل ثلاثة أهداف، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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سجل أهداف النصر سامي النجعي، بيتروس ماتيوس ونور الدين أمرابط "هدفين"، بينما أحرز للفيصلي كل من جيليرمي أوجوستو ورافائيل سيلفا.

وكتب الدويش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " بعيدًا عن حكاية الأساسي والإحتياطي : ثلاثة أهداف تدعو للقلق، أخطأ وليد عبدالله، مايكون كان كارثة، ثلاث نقاط مهمة ولكن ما كل مرة سـ تسلم الجرة !".

بعيدًا عن حكاية الأساسي والإحتياطي : ثلاثة أهداف تدعو للقلق

أخطأ وليد عبدالله

مايكون كان كارثة

ثلاث نقاط مهمة ولكن ما كل مرة سـ تسلم الجرة ! #النصر_الفيصلي — محمد الدويّش (@Aldowayesh) May 6, 2021

يذكر أن النصر يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 33 نقطة في المركز الـ12.

وعاد العالمي مؤخرًا من المشاركة في دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، إذ تأهل لدور الـ16، بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.