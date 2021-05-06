خاص | بسبب حمدالله .. النصر يوجه خطابًا عاجل للاتحاد الآسيوي
حمدالله حصل على بطاقة صفراء في آخر مباريات النصر في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا أمام نظيره السد القطري، وستكون سببًا في حرمانه دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.
وعلم "جول" من مصادره الخاصة، أن النصر وجه خطابًا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل إلغاء البطاقة الصفراء الخاصة بحمدالله أمام السد القطري، من أجل اللحاق بمواجهة دور الـ16.
وجاء طلب النصر من الاتحاد الآسيوي مستنِدًا على استفزاز لاعبي السد لحمدالله وهو ما تسبب في حصوله على البطاقة الصفراء الثانية وإيقافه عن مواجهة دور الـ16.
وكان حمدالله قد حصل على البطاقة الصفراء الأولى أمام فولاد الإيراني، ويسعى النصر لإلغاءها من أجل تواجد حمدالله في المباراة حيث يعد أهم عنصر داخل صفوف العالمي.
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ويذكر أن الثنائي علي لاجامي وعبدالله مادو سيغيبان عن مواجهة تراكتور سازي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا بسبب تراكم البطاقات وهو ما سيعاني النصر بسببه في اللقاء.