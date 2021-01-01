أخبار النصر اليوم | الجمهور يعارض ماجد عبد الله ووكيل حمد الله يطالب بتسديد رواتبه المتأخرة

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 27 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 27 يناير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فيديو | ماجد عبد الله: سلوك حسين عبد الغني لم يكن جيدًا .. على النصر تعيين أبنائه

أبدى ماجد عبد الله؛ نجم النصر السعودي الأسبق، تعجبه من قرار إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت، تعيين حسين عبد الغني؛ نجم الأهلي السابق، في منصب المدير التنفيذي للنادي، مطالبًا بتعيين أبناء العالمي. ( طالع التفاصيل )

مايكون يساوم الإدارة للتنازل عن شكواه

في تصرف غريب، طلب البرازيلي مايكون بيريرا؛ مدافع النصر، فسخ عقده مع ناديه، لكن اشترط شرطًا للتراجع عن هذا القرار. ( طالع التفاصيل )

فيديو | ماجد عبد الله: ألوم على حمد الله موافقته على اللعب وهو بهذه الحالة والإدارة تتعامل بالعاطفة

حمل ماجد عبد الله؛ أسطورة النصر السعودي الأسبق، إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت، والبرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني السابق للفريق، مسؤولية تراجع مستوى المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، مطالبًا الإدارة بعدم التعامل بالعاطفة مع اللاعبين. ( طالع التفاصيل )

وكيل حمد الله للنصر: سددوا رواتبه حتى يركز بالملعب

أكد عبد الرحيم حمد الله؛ شقيق ووكيل المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، أن للاعب مستحقات مالية متأخرة لدى النادي، هي ما أثرت عليه خلال الفترة الماضية. ( طالع التفاصيل )

بعد انتقاده لحسين عبد الغني .. جمهور النصر يقف في وجه ماجد عبد الله

هب جمهور النصر السعودي للدفاع عن حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للنادي، بعد تعرضه للانتقاد من قبل أسطورة العالمي الأسبق ماجد عبد الله، معربًا عن ثقته بالفتى الذهبي وبمستقبل الفريق معه. ( طالع التفاصيل )

قرعة دوري أبطال آسيا 2021 .. النصر يصطدم بالسد والهلال مع شباب الأهلي

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء، قرعة دوري أبطال آسيا 2021، بمقره في العاصمة الماليزية "كوالالمبور"، خلال حفل افتراضي، في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا. ( طالع التفاصيل )