ضربة جديدة للنصر قبل مواجهة الهلال في السوبر

النصر يعاني في مركز الظهير الأيسر

تلقى نادي النصر ضربة جديدة قبل اللقاء الهام أمام الهلال، في كأس السوبر السعودي، المقرر له يوم السبت المقبل، حيث يسعى العالمي لخطف اللقب.

النصر عانى خلال الفترة الماضية بسبب تراجع النتائج بشكل كبير، ولكن مع رحيل فيتوريا وتولي ألين هورفات تدريب الفريق، حدثت طفرة إيجابية.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الأربعاء، أن عبدالرحمن العبيد لاعب النصر، أجرى أشعة على موضع إصابته في المفصل للكشف عن حجمها.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب تعرض لقطع في الرباط الجانبي لمفصل القدم، بعد الإصابة الذي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إصابة العبيد زادت معاناة النصر، بسبب كونه الإصابة الثانية في مركز الظهير الأيسر بعد الكوري الجنوبي كيم الذي تعرض لقطع في وتر أكيلس.

وما يزيد من أزمة النصر، ما قام به البرازيلي مايكون مدافع الفريق بالانقطاع عن تدريبات العالمي الجماعية وطالب بفسخ تعاقده بسبب مستحقاته المتأخرة.